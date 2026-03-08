Осьминог 4,5 года охранял свои яйца и ни разу не поел: ученые озадачены

В глубинах океана исследователи 53 месяца возвращались в одно и то же место – и каждый раз видели самку, которая не оставляла кладку ни на минуту.

Большинство осьминогов живут недолго: самки откладывают яйца, несколько недель или месяцев охраняют кладку, часто не питаются и погибают вскоре после появления потомства. Но в глубинах Тихого океана существует вид, который довел родительскую преданность до крайности. Как пишет издание Forbes, глубоководный осьминог Graneledone boreopacifica, обитающий у побережья Калифорнии и Британской Колумбии, держит рекорд по самому длительному задокументированному периоду инкубации яиц в животном мире - около 4,5 лет.

Эта невероятная история впервые была описана в исследовании, опубликованном в 2014 году в журнале PLOS One. В апреле 2007 года морские биологи, работая с дистанционно управляемыми аппаратами на глубине почти 1,4 км в каньоне Монтерей, обнаружили самку осьминога, которая охраняла кладку яиц. В течение следующих 53 месяцев ученые возвращались в это место еще 18 раз - и каждый раз видели ее на том же месте, где она непрерывно охраняла потомство.

В отличие от большинства мелководных осьминогов, которые иногда оставляют кладку или прячут ее в укрытиях, этот вид постоянно держит яйца в щупальцах: очищает их от осадка, защищает от хищников и вентилирует слабыми потоками воды. Холодная вода на глубине около 3-4 °C значительно замедляет развитие эмбрионов, поэтому процесс, который в более теплых морях длится месяцы, здесь растягивается на годы.

Видео дня

Самое удивительное, что все это время самка почти не покидает кладку и не питается. По данным исследования, она способна голодать около 4,5 лет, тратя энергию только на поддержание метаболизма и уход за яйцами. Ученые считают, что такая экстремальная стратегия - эволюционная адаптация к суровым условиям глубокого океана.

Они объясняют такую стратегию несколькими факторами. Низкие температуры замедляют развитие эмбрионов, поэтому яйца нуждаются в длительной защите. Непрерывное присутствие матери также уменьшает риск хищничества на самых уязвимых этапах развития. Кроме того, в глубоком океане пищи немного, поэтому для вида выгоднее иметь меньше, но лучше развитое потомство, которое имеет больше шансов выжить после вылупления.

Ученые также предполагают, что такое поведение могут регулировать гормональные и нейронные механизмы. У некоторых других осьминогов во время размножения активизируются так называемые зрительные железы, которые подавляют аппетит и усиливают материнскую заботу. Осьминоги имеют сложную и очень пластичную нервную систему, часть которой расположена даже в щупальцах, что может помогать поддерживать длительное поведение, в частности многолетний уход за яйцами.

Другие исследования фауны

Ранее УНИАН писал, что в тропических лесах Новой Гвинеи ученые обнаружили два вида сумчатых, которые считались вымершими примерно 6 тысяч лет назад. Речь идет о карликовом длиннопалом опоссуме и кольцехвостом летяге, которые относятся к так называемым "таксонам Лазаря" - видам, исчезающим из научных записей и впоследствии снова находящимся живыми. Исследователи установили их существование благодаря фотографиям, музейным образцам и экспедициям в труднодоступные районы полуострова Фогелькоп.

Добавим, что ученые объяснили, почему комары кусают одних людей чаще других. Это происходит из-за особенностей запаха тела, который формируется химией кожи, генетикой и микроорганизмами, живущими на ней. Исследования показывают, что люди с более высоким уровнем карбоновых кислот на коже могут привлекать комаров в десятки раз сильнее. Насекомые также ориентируются на углекислый газ из дыхания, тепло тела и другие сигналы, чтобы найти потенциальную жертву.

Вас также могут заинтересовать новости: