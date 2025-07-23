Ученые долгие годы следят за Йеллоустонской кальдерой.

Под поверхностью Йеллоустонского национального парка на северо-западе США находится огромный супервулкан, способный к настолько мощным извержениям, что они могут изменить глобальный климат, пишет Ecoportal.

Отмечается, что ученые на протяжении десятилетий отслеживали то, что происходит под поверхностью Йеллоустонского национального парка. По их словам, если супервулкан в этом регионе извергнется, это может привести к гибели 90% населения США.

В издании напомнили, что последнее суперизвержение Йеллоустонской кальдеры произошло около 640 000 лет назад. Тем не менее ученые продолжают следить за ней.

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В последние годы наблюдения стали еще более интенсивными. Новые технологии, такие как сейсмическая визуализация и спутниковый мониторинг, дали исследователям более четкое представление о том, что происходит под землей, чем когда-либо прежде.

Ученые обнаружили на глубине около 3,8 километра под Йеллоустонской кальдерой "дышащую" магматическую шапку. Этот слой, состоящий из частично расплавленной породы и перегретых жидкостей, медленно выделяет газ, снимая давление и значительно снижая вероятность внезапного массивного извержения.

Исследователи составили карту мест, где твердая порода превращается в эту летучую магму. Благодаря этому получилось выявить разницу между корой и динамическим резервуаром, который активен уже миллионы лет. К счастью, он не близок к извержению.

Профессор из Райсского университета Брэндон Шмандт поделился, что ученые долгие годы пытались понять, где находится верхняя часть этой магматической камеры и как она устроена. Их новое открытие показывает, что этот подземный резервуар все еще активен и смещается под поверхностью.

Ученый объяснил, что под вулканом был обнаружен слой, богатый газом, но объем уловленного газа и расплавленного материала остается значительно ниже пороговых значений, которые могли бы указывать на риск извержения. Он отметил, что система, по-видимому, естественным образом выделяет газ через небольшие трещины и каналы в породе.

Вулканы могут "восстать" из-за глобального потепления

Ранее ученые заявили, что таяние ледников может спровоцировать серию мощных вулканических извержений. Подобное явление уже фиксировали в Исландии.

Ученые объяснили, что вулканические извержения способны временно охлаждать Землю благодаря выбросу в атмосферу частиц, которые отражают солнечный свет. Однако длительные извержения, сопровождающиеся выбросом парниковых газов, способны еще больше подогревать планету.

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