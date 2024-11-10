Разные породы собак, по сведениям исследователей, почти наверняка видят сны.
Никогда не будет универсального доказательства того, что псы или другие животные видят сновидения, поделился мнением профессор философии науки в Университете штата Сан-Франциско, автор книги "Когда животные видят сны: скрытый мир сознания животных" Дэвид М. Пенья-Гусман с изданием Popular Science.
"Речь идет не о поиске одного доказательства, которое подтвердит или опровергнет факт существования сновидений у животных. Речь скорее об анализе сложной сети доказательной поддержки", - поделился эксперт.
Ученые отмечают, что у псов, как и людей, есть фаза быстрого сна (активность мозга во время этой фазы похожа на ту, что наблюдается при бодрствовании), во время которой мы видим сны и, вероятно, животные - тоже.
По сведениям исследователей, во время сна собаки, в частности, пинаются и дергаются, однако ничто из этого не доказывает, что они видят сны:
"Но активность их мозга весьма на это указывает".
В исследовании, опубликованном в Scientific Reports, ученые пришли к выводу, что люди и собаки настолько похожи, когда дело касается сна, что о человеческом сне можно узнать больше, изучая активность мозга спящих псов.
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