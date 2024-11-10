Люди и псы очень похожи, когда дело касается сна, выяснили ученые.

Разные породы собак, по сведениям исследователей, почти наверняка видят сны.

Никогда не будет универсального доказательства того, что псы или другие животные видят сновидения, поделился мнением профессор философии науки в Университете штата Сан-Франциско, автор книги "Когда животные видят сны: скрытый мир сознания животных" Дэвид М. Пенья-Гусман с изданием Popular Science.

"Речь идет не о поиске одного доказательства, которое подтвердит или опровергнет факт существования сновидений у животных. Речь скорее об анализе сложной сети доказательной поддержки", - поделился эксперт.

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Ученые отмечают, что у псов, как и людей, есть фаза быстрого сна (активность мозга во время этой фазы похожа на ту, что наблюдается при бодрствовании), во время которой мы видим сны и, вероятно, животные - тоже.

По сведениям исследователей, во время сна собаки, в частности, пинаются и дергаются, однако ничто из этого не доказывает, что они видят сны:

"Но активность их мозга весьма на это указывает".

В исследовании, опубликованном в Scientific Reports, ученые пришли к выводу, что люди и собаки настолько похожи, когда дело касается сна, что о человеческом сне можно узнать больше, изучая активность мозга спящих псов.

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Ранее УНИАН узнал, что значит, если собака воет. Доктор ветеринарной медицины Джефф Вербер поделился, что псы издают вой, скорее всего, для того, чтобы дать знать о своем присутствии или для общения с другими собаками.

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