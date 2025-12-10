В этом году мир завершит первый трехлетний период, когда средняя глобальная температура стабильно превышала отметку в +1,5 °C.

По прогнозам Европейской службы изменения климата Copernicus (C3S), 2025 год войдет в тройку самых теплых за все время наблюдений - наряду с 2024-м, который сейчас удерживает первое место. Как пишет The Independent, данные C3S свидетельствуют, что именно в этом году мир завершит первый трехлетний период, когда средняя глобальная температура стабильно превышала отметку в +1,5 °C от доиндустриального уровня - порога, который ученые считают критическим для климата.

Мировые климатические переговоры буксуют

Тревожные прогнозы прозвучали сразу после саммита Cop30, где правительства так и не смогли согласовать существенные новые обязательства по сокращению выбросов. Причиной стали обостренные геополитические противоречия, которые снова задержали принятие решений, необходимых для сдерживания глобального потепления.

Океаны бьют исторические максимумы, последствия - по всему миру

Рекордное нагревание океанов стало ключевым драйвером экстремальных погодных явлений в разных регионах мира. В Южной и Юго-Восточной Азии это привело к самой масштабной климатической катастрофе года, а в Испании - к разрушительным лесным пожарам.

Тепловая трилогия: 2023-2025 годы - самые горячие в истории

Всемирная метеорологическая организация (WMO) подтвердила: 2023, 2024 и 2025 годы уже сформировали самый теплый трехлетний период, а последнее десятилетие стало самым жарким за все время наблюдений.

Изменения климата в Украине

Напомним, в Нижнеднестровском национальном природном парке, что в Одесской области, исследователи зафиксировали белого горностая, который изменил цвет меха под снежную зиму, которой сейчас нет.

На фото можно увидеть белоснежного зверька, который словно белое пятно выделяется на темном фоне земли, растительности. По словам специалистов, глобальные изменения климата заставляют животных по-новому приспосабливаться к окружающей среде, но звери не успевают за глобальным потеплением.

Когда-то белый зимний мех был идеальной маскировочной броней: горностай линял каждый год осенью, а зимой сливался со снегом и фактически "исчезал" от хищников. Однако теперь зимы стали теплыми и бесснежными и горностаи из-за белого меха становятся легкой добычей для хищников.