Влияние этой тенденции на природу украинские полярники видят невооруженным глазом.

Украинские ученые зафиксировали температурную аномалию в Антарктике, вероятно, речь идет об очередном подтверждении потепления. Как сообщает Национальный антарктический научный центр, метеорологи на "Вернадском" зафиксировали новую климатическую аномалию.

"В этом году температура морской воды в районе нашей станции ни разу не опустилась ниже предела замерзания, то есть -1,8°С", - сообщили в Центре и напомнили, что соленая вода замерзает при более низкой температуре, чем пресная.

Отмечается, что это произошло впервые за все время наблюдений за температурой морской воды, которые продолжаются на "Вернадском" с 2002 года. В 2024 и 2023 годах количество дней, когда температура опускалась ниже -1,8 градуса, было минимальным - 4 и 10 соответственно.

"Вероятно, речь идет об очередном подтверждении потепления в нашем районе Антарктики. Ведь за последнее десятилетие количество таких дней только один раз превысило отметку в 40, тогда как за предыдущее десятилетие достигало даже 148", - пояснил Денис Пишняк, глава отдела физики атмосферы и геокосмоса НАНЦ.

Отмечается, что влияние этой тенденции на природу украинские полярники видят невооруженным глазом. Так, нынешней антарктической зимой (когда в Украине лето) вокруг Аргентинских островов, где расположен "Вернадский", не образовался устойчивый ледостав. Поэтому акватория почти весь год была открыта для выездов на лодках.

В Центре отметили, что похожая ситуация наблюдалась и в несколько предыдущих зим, хотя до начала 2020-х годов такого почти никогда не случалось.

"Более того: еще с начала украинских антарктических экспедиций расстояние в 7 км между нашим островом Галиндез и побережьем Антарктиды зимой можно было преодолеть на лыжах, перейдя через замерзший пролив Пенола. Сейчас это невозможно. А последний раз достаточную толщину льда для перехода Пенолы наши полярники фиксировали в 2019 году", - говорится в сообщении.

Как пояснили эксперты, ранее устойчивый ледовый покров вокруг Галиндеза образовывался за счет замерзания дрейфующих обломков айсбергов, дрейфующего многолетнего и однолетнего льда, местного ледового покрова. Длительный мороз и холодная вода "цементировали" все это в пригодную для передвижения поверхность на всей видимой акватории.

В то же время в последние десятилетия устойчивый покров образовывался все реже и фрагментированнее. "В этом же году новый лед был лишь местами между нашим и соседними островами, но на небольших участках и недолго. Хотя это не показательно для океана, ведь в узких проливах собирается распресненная вода, которая быстрее замерзает", - добавили в НАНЦ.

В Центре также подчеркнули, что морской лед является очень важной частью антарктической экосистемы. В частности, с ним тесно связана жизнь многих животных.

Как сообщалось, по прогнозам Европейской службы изменения климата Copernicus, 2025 год войдет в тройку самых теплых за все время наблюдений - рядом с 2024-м, который сейчас удерживает первое место.

Так, в этом году мир завершит первый трехлетний период, когда средняя глобальная температура стабильно превышала отметку в +1,5 градуса от доиндустриального уровня - порога, который ученые считают критическим для климата.

Отмечается также, что рекордный нагрев океанов стал ключевым драйвером экстремальных погодных явлений в разных регионах мира. В частности, в Южной и Юго-Восточной Азии это привело к самой масштабной климатической катастрофе года, а в Испании - к разрушительным лесным пожарам.

