Инвесторы не готовы пойти на такой риск.

Литий, часто называемый "белым золотом" энергетического перехода, является ключевым ресурсом для питания электромобилей и хранения солнечной энергии. Он рассматривается как "краеугольный камень" в глобальном переходе к более экологичным энергетическим решениям.

Однако, несмотря на то что одна из стран обладает одними из крупнейших в мире запасов лития, ей трудно извлечь выгоду из этого ценного ресурса, пишет Jason Deegan.

Почему? Ситуация намного сложнее, чем кажется, и препятствия выходят далеко за рамки простого извлечения полезного ископаемого.

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"Перетягивание каната" между добычей и переработкой

На первый взгляд всё выглядит идеально: страна сидит на огромных запасах лития, в то время как остальной мир отчаянно пытается обеспечить себе поставки. Однако на практике извлечение этой выгоды оказывается намного сложнее. Например, такие страны, как Мексика, национализировали свои ресурсы лития, надеясь сохранить прибыль внутри страны. Но хотя идея государственного контроля выглядит политически привлекательно, реализовать её оказалось гораздо труднее.

Частные компании с настороженностью относятся к работе в условиях, когда ресурс контролируется государством, прибыль необходимо делить, а регуляторная среда остаётся сложной.

В результате амбициозный план Мексики по созданию сильной отечественной литиевой промышленности сталкивается с серьёзными препятствиями. Несмотря на богатые запасы, фактическая добыча лития остаётся минимальной. Проблема заключается не только в том, чтобы извлечь литий, но и в его переработке до состояния, пригодного для использования в аккумуляторах — это критически важный этап, требующий развитой инфраструктуры, значительного капитала и технической экспертизы.

Без эффективной переработки литий остаётся не более чем камнем в земле.

Чили сталкивается с аналогичной дилеммой

На юге, в Чили — одном из крупнейших производителей лития в мире — ситуация очень похожа. Недавнее заявление правительства о необходимости государственного большинства в новых литиевых проектах вызвало тревогу среди инвесторов. Запасы лития в стране огромны, но их добыча и переработка зависят от тонкого баланса между контролем государства и частными инвестициями.

Как метко выразился генеральный директор Ivanhoe Mines Роберт Фридланд: "Деньги — это трус. Они бегут при первом признаке опасности". В отрасли, где на выход шахты на полную мощность может уйти до 10 лет, стабильность имеет решающее значение.

Если инвесторы чувствуют политическую нестабильность или неопределённость, они просто уходят. К сожалению, осторожная государственная политика и сложное регулирование отпугивают инвестиции, которые так необходимы для полноценной реализации потенциала.

Цены, спрос и гонка со временем

Глобальный спрос на литий стремительно растёт, во многом из-за увеличения производства электромобилей. Китай уже занял лидирующие позиции как в производстве электромобилей, так и в цепочке поставок лития. Это стало возможным благодаря заключению контрактов с богатыми литием странами, что позволило ему доминировать на рынке.

Тем временем Европа и другие регионы пытаются догнать Китай, сталкиваясь с нехваткой местных мощностей и высокой зависимостью от импорта. Несмотря на снижение цен на литий по сравнению с предыдущими рекордными уровнями, эксперты, включая аналитиков Morgan Stanley, предупреждают о возможном дефиците до 22% к 2030 году, если новые проекты не будут запущены в ускоренном порядке.

Это может стать катастрофой для стран, стремящихся к переходу на чистую энергию и электрификацию транспорта. В ответ на это некоторые автопроизводители напрямую сотрудничают с горнодобывающими компаниями, чтобы заранее обеспечить себе поставки лития, осознавая его всё возрастающее геополитическое значение.

Это подчёркивает, что литий больше не просто сырьё — это стратегически важный ресурс.

Другие интересные научные новости

Ранее УНИАН сообщал, что в Китае обнаружили крупное месторождение меди. Геологи, занимающиеся поиском меди, в основном обходят вниманием Тибетское плато. Поэтому для многих стало сюрпризом нахождение богатого месторождения меди в этом регионе.

Кроме того, в США создали уникальный магнит без полезных ископаемых. Его разработал ученый китайского происхождения Цзянь-Пин Ванг.

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