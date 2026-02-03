Были бы человеку по колено: ученые нашли мини-динозавров, которые жили 120 миллионов лет назад

Несмотря на свои небольшие размеры, эти животные имели специализированные зубы.

В Испании исследователи раскопали останки чрезвычайно мелких динозавров. Как пишет Der Spiegel, ученые считают, что эта находка поможет лучше понять эволюцию в будущем.

"С самого начала мы знали, что эти кости являются исключительными из-за своих крошечных размеров", - рассказал исследователь Фидель Торсида Фернандес-Бальдор.

По его словам, на севере Испании ученые обнаружили останки крайне маленького вида динозавров. От морды до кончика длинного хвоста эти животные имели чуть более полуметра в длину. Если поставить их вертикально, Foskeia pelendonum, который передвигался на двух ногах, достигал бы человеку только до колена.

Команда Фиделя Фернандеса-Бальдора из Музея динозавров в Салас-де-лос-Инфантес (провинция Бургос) нашла кости вблизи населенного пункта Кастрильо-де-ла-Рейна, уточняют ученые. Именно там были обнаружены останки по меньшей мере пяти особей этих мини-динозавров. По крайней мере одна из обнаруженных особей была взрослой, говорится в статье, опубликованной в Papers in Palaeontology. Исследования под руководством бельгийского палеонтолога Куна Штайна подтвердили, что самый большой образец принадлежал полностью сформированному животному.

"Микроструктура костей свидетельствует о том, что по крайней мере одна особь была взрослой", - отмечают авторы.

По их словам, обмен веществ у этого динозавра был подобен метаболизму мелких млекопитающих или птиц.

Несмотря на свои маленькие размеры, мини-динозавр имел специализированные зубы и признаки изменения осанки тела в процессе роста. Это, по мнению ученых, свидетельствует о приспособлении к быстрым рывкам в густых лесах. Исследователи подытоживают:

"Эти окаменелости доказывают, что эволюция так же радикально экспериментировала с малыми размерами тела, как и с большими".

По их словам, указанные животные принадлежали к группе орнитоподов (птиценогих динозавров) и жили примерно 120 миллионов лет назад.

