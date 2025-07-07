История украинской национальной одежды более глубокая, чем российской.

Украинский народный костюм, история которого уходит корнями в далекое прошлое, - это целое культурное явление, которое изучал не один ученый. Согласно археологическим находкам, в эпоху позднего палеолита (период, который начался от 35 до 40 тысяч лет назад и продолжался до 11 тыс. лет назад) на украинской территории люди уже носили основные элементы гардероба, известные нам и сейчас – штаны и рубашки.

Как раньше одевались украинцы

Этнограф и художница Зинаида Васина в своей книге "Українська мода: від трипільців до покоління скла", которая вышла в 2024 году, указывает на то, что трипольские мужчины и женщины (периодом трипольской культуры считается 4 800 год до нашей эры – 3 000 год до н.э.) уже могли носить в качестве основной одежды рубашки разной длины. А рубашка – это тот элемент гардероба, который потом много веков подряд был основным у землеробов.

Ученая также написала, что в период трипольской культуры женщины уже носили такие элементы одежды, которые существуют и сейчас: кофты (как с рукавами, так и без), юбки и лифы. Также у женщин были фартухи в форме треугольника, который символизировал женское лоно и плодородие. Ученая отметила, что позже фартух "трансформировался" в треугольные платки.

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Платок – это сакральный элемент женской одежды, цветастые платки с "косточками" еще даже в XX веке использовали на части территории Украины во время свадеб. Считалось, что, завязывая такие платки к поясу невесты, ей желали щедрой плодовитости, а "кисточками" имели еще и обереговое значение – отпугивали злые силы.

Исследователи полагают, что женщины уже во времена трипольской культуры украшали одежду вышивкой. Стоит отметить, что, по мнению ученых, национальный костюм русских был "сформирован" только приблизительно в XII веке. Фольклорист Игорь Перевертнюк отмечал, то в конце ХІХ века в начале ХХ-го традиционными для украинцев элементами одежды были рубашки и юбки, а у россиян – сарафаны и рубахи.

Какая традиционная одежда у украинцев была 100 лет назад

Традиционными для украинцев в XX веке, как и много веков назад, оставались вышиванки, платки и фартуки.

Особенности кроя и орнаменты этой одежды были различными в разных областях Украины. В Киевской области, к примеру, женщины и мужчины в основном носили вышитые рубашки с растительным орнаментом, вышитые красными и черными нитями в технике крестик. Мужчин часто можно было увидеть в уже привычных для нашего поколения штанах свободного покроя и в пиджаках.

Фартуки были в основном такие:

Украшенные вышивкой с растительными мотивами.

На одежде могло быть крупное кружево.

Мы почти разобрались, как раньше одевались украинцы и украинки обычно, но стоит обратить внимание на важный нюанс – женщины в обычные дни могли носить однотонные платки, а вот на праздники доставали яркие и украшенные, к примеру, вышивкой.

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