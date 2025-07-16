Франция не отказалась вооружать Украину: Париж сделал заявление

Правительство Франции будет закупать оружие для Украины в Европе, чтобы минимизировать зависимость от американских оружейников.

Франция не будет участвовать в закупке оружия американского производства для нужд Украины. Впрочем, страна уверяет, что налаживает поставки Киеву вооружения от европейских производителей.

Как сообщает Le Monde, об этом заявила пресс-секретарь правительства Франции Софи Примас, комментируя информацию Politico об отказе страны участвовать в соглашении между Европой и США.

По ее словам, Франция хочет максимально приоритезировать закупки вооружений именно у производителей стран Европы.

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"Мы позиционируем себя в рамках поддержки вооружений с максимальным преимуществом для европейских закупок", - заявила Примас, не подтверждая информацию Politico о том, что Франция отказалась вооружать Украину через систему, предложенную США.

Что предшествовало

Напомним, Дональд Трамп заявил, что США отправят Украине большой пакет вооружения. Киев за счет Европы получит 17 батарей Patriot и боекомплект к ним, также планируется поставка ракет для истребителей, а также артиллерийских систем. За это оружие будут платить страны Европы.

Впрочем, уже несколько стран Европы объявили об отказе участвовать в плане Дональда Трампа по закупке американского оружия для Украины. Венгрия, Чехия, Франция и Италия уже заявили, что не планируют участвовать в таких закупках.

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