Лоукостер увеличит максимальные размеры личной сумки пассажиров до 40x30x20 см.

Две недели назад пассажиров Ryanair огорчила новость о том, что ирландский лоукостер урежет норму бесплатного провоза ручной клади. Впрочем, очевидно, крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы решила пересмотреть свое решение.

Как пишет The Express, Ryanair планирует увеличить размер "личной сумки", которую пассажирам позволят бесплатно взять на борт, в ближайшие недели. Это решение было принято на фоне введения в ЕС новых законов, регулирующих увеличение нормы бесплатного провоза багажа.

"Текущий размер бесплатного провоза личной сумки Ryanair составляет 40x25x20 см. Вслед за новым минимальным размером сумки в ЕС 40x30x15 см Ryanair увеличит максимальные размеры своей личной сумки до 40x30x20 см, так что норма провоза личной сумки Ryanair превысит стандарт ЕС. Это изменение будет реализовано в ближайшие недели по мере корректировки наших измерительных рамок по размеру ручной клади в аэропорту", – сообщили изданию представители бюджетной авиакомпании.

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Изменение норм провоза ручной клади в Европе

Как сообщал УНИАН, ранее европейские политики начали продвигать инициативу, согласно которой пассажирам авиакомпаний должно быть разрешено провозить на всех рейсах внутри и за пределы ЕС одну сумку размером не менее 40x30x15 см, а также еще одну сумку размером до 100 см и весом до 7 кг без дополнительной платы.

Поскольку текущий размер сумки Ryanair составляет 20 литров, увеличение на 5 см увеличит этот объем до 24 литров. Тем не менее, это все еще меньше, чем у конкурента EasyJet, который позволяет пассажирам бесплатно провозить под сиденьем сумку размером 45x36x20 см. Размер ручной клади Wizz Air соответствует новому лимиту Ryanair, а максимальный вес – 10 кг.

ЕС на данный момент ведет переговоры с авиакомпаниями, чтобы согласовать минимальный размер бесплатной сумки, надеясь, что часто летающие пассажиры смогут приобрести одну единицу багажа и быть уверенными, что ее примут разные авиакомпании.

Этот шаг стал серьезным изменением, поскольку многие бюджетные авиакомпании взимают отдельную плату за большую сумку в качестве ручной клади.

Депутаты Европейского парламента также заявили, что детям до 12 лет должно быть гарантировано бесплатное место рядом с сопровождающим пассажиром, а также предусмотрели меры по защите людей с ограниченной подвижностью, предоставив сопровождающему возможность бесплатного проезда.

При этом авиаперевозчики ожидаемо выступили против этих предложений. В частности, представитель Ryanair в комментарии Sky News заявил: "Европейскому парламенту следует позволить путешественникам самостоятельно решать, какие услуги им нужны, за какие услуги они платят и, что особенно важно, какие услуги им не нужны".

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