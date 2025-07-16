Девушка показалась с женихом.

Украинская певица и победительница "Детского Евровидения-2012" Анастасия Петрик, которая стала известной еще в детском возрасте, выходит замуж.

Об изменениях в личной жизни 23-летняя артистка сообщила в своем Instagram. В частности, Анастасия показала романтические кадры с момента признания любимого и обручальное кольцо на пальце.

"Там, где заканчиваются волны - начинается наша бесконечность", - подписала фото Петрик.

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К слову, избранника исполнительницы зовут Сергей, с которым она уже длительное время в отношениях. Когда состоится свадьба - влюбленные не отметили. Известно, что пара во время войны проживает в США.

Что известно об Анастасии Петрик

Анастасия Петрик родилась в Одессе. С детства активно выступала на сцене вместе с сестрой Викторией. Также пела на конкурсе "Новая волна" и на "Детском Евровидении-2012", где получила первое место.

Еще до полномасштабного вторжения Петрик сотрудничала с российскими звездами, в частности, пела с путинистом Филиппом Киркоровым. Сейчас она публично не высказывается о войне и живет за границей.

Напомним, ранее стало известно, что дочь Оли Поляковой выходит замуж.

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