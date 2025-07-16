'Союзница' в Белом доме: Трамп честно ответил, какова позиция Мелании по войне в Украине

Ранее американские СМИ сообщали, что именно жена побудила Трампа к более жесткой риторике в отношении России.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал, повлияла ли супруга Мелания Трамп на его позицию относительно войны в Украине.

Как сообщает Clash Report, во время общения с журналистами Трамп подчеркнул взвешенность и гуманитарную позицию первой леди.

"Она очень умная. Она очень нейтральная. Она чем-то похожа на меня - она хотела бы, чтобы люди перестали умирать", - сказал Трамп.

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Это заявление прозвучало на фоне растущего давления на президента относительно его политики в отношении России и Украины, а также после серии его собственных инициатив, направленных на мирное урегулирование конфликта, в частности - 50-дневного ультиматума Кремлю.

Позиция Мелании Трамп относительно войны в Украине

Как сообщал УНИАН, Мелания Трамп с 2022 года публично выражала сочувствие Украине после вторжения России. Она называла убийства гражданских "ужасными" и призывала помогать Красному Кресту.

В 2025 году ее позиция снова стала актуальной. Именно Мелания напоминала Дональду Трампу о жертвах российских ударов по украинским городам, что повлияло на его решение поддержать новые поставки ПВО Patriot. Ее словенское происхождение и личный опыт жизни за "железным занавесом" формируют ее критическое отношение к Кремлю.

По данным американских СМИ, Мелания Трамп - неожиданный "союзник" Украины в Белом доме. Несмотря на формальный статус первой леди, Мелания оказывается одним из самых влиятельных голосов в близком кругу президента США Дональда Трампа по войне в Украине.

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