Циклонический вихрь на севере Европы регенерировался и снова выходит на запад Украины, сообщил Постригань.

Циклон "Габриэль", из-за которого в первой декаде июля в западных областях выпало много дождей, снова идет в Украину. Об этом сообщил начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань на своей странице в фейсбуке.

По его словам, этот циклон активизировал "вялые процессы в атмосфере нашего региона", и теперь синоптическая ситуация стремительно меняется.

"Это тот самый циклон, который наделал беды на западе Украины в первой декаде июля. На Львовщине, непосредственно в самом областном центре, за одни сутки выпало 132 мм осадков, что стало абсолютным рекордом для города за все время метеорологических наблюдений (месячная норма - 96 мм)", - пояснил синоптик.

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Он добавил, что сейчас "этот циклонический вихрь на севере Европы регенерировался и снова выходит на запад Украины и Беларусь".

Постригань добавил, что в Черкасскую область приближается атмосферный фронт с запада, который обусловит "грозо-ливневую опасную ситуацию". причем грозы и ливни могут быть как днем, так и ночью.

Что касается дальнейшего прогноза погоды, то, предварительно, ее обусловит циклогенез, который, вероятно, в пятницу, 18 июля, активизируется над Балканами, рассказал синоптик.

"А это значит - к управлению погодой приступит циклонический вихрь южного происхождения, который принесет новую порцию дождей разной интенсивности", - пояснил он.

Погода в Украине: актуальные новости

Как писал ранее УНИАН, синоптик Наталья Диденко сообщила о существенном похолодании в Украине. По ее словам, во многих областях пройдут дожди, а столбики термометров снизятся до комфортных показателей. Так, в четверг, 17 июля, умеренные градусы будут преобладать на западе, Сумщине, Полтавщине и даже частично Днепропетровщине. Там ожидается +20...+27 градусов. На остальной территории Украины в течение дня - +27...+32 градуса, на востоке и местами на юге - +32...+36 градусов.

Кратковременные дожди с грозами, местами со шквалом и градом в четверг ожидаются в западных областях, на Сумщине, Полтавщине, а вечером в Харьковской и Одесской областях.

В пятницу, 18 июля, в большинстве областей Украины температура снизится еще больше - до +20...+26 градусов, даже на юге будет лишь +25...+29. Лишь на крайнем востоке Украины в пятницу удержится сильная жара.

Ливни, по данным Наталки Диденко, 18 июля пройдут на западе, севере, Винницкой, Черкасской и ночью в Одесской области.

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