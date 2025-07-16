Местные власти сообщили, что последствия удара активно устраняются, в городе уже восстановили электроснабжение, вода также есть.

Ночью российские оккупанты нанесли самый массированный за время войны воздушный удар по Кривому Рогу. На город летели "шахеды" и ракета, в результате чего там прогремела серия взрывов.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. "Такого еще не было. Баллистическая ракета и 28 "шахедов" одновременно", - поделился он.

По его данным, разрушено промышленное предприятие. "Без потерь, персонал находился в укрытиях. Но к сожалению пострадал парень 17 лет - ранение в брюшную полость. Тяжелый, сейчас врачи борются за его жизнь", - отметил он.

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Позже Вилкул добавил, что в области и в небе над Криворожьем работала противовоздушная оборона, в результате чего было сбито 16 вражеских БпЛА.

"Но в результате самой массовой с начала войны атаки на город - баллистическая ракета и 28 "Шахедов" одновременно - были и многочисленные попадания", - отметил он.

По его данным, на место ударов были направлены все оперативные и коммунальные службы.

"К 04:45 все пожары были ликвидированы. На утро, кроме нескольких абонентов, восстановлено электроснабжение. Вода также есть", - подчеркнул Вилкул и добавил, что в городе также работают все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения.

Ночной удар по Украине

С ночи оккупанты начали атаковать Украину "Шахедами" и ракетами. Под удар попали несколько городов. В частности, прилеты зафиксированы в Харькове, Одесской области, Виннице, где в настоящее время уже известно о 8 пострадавших, и Кривом Роге.

Известно, что в результате атаки дронов в Измаильском районе Одесской области поражен инфраструктурный объект. Там возник пожар.

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