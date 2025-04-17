Ученые узнали секрет 'живучести' древних крокодилов, которые пережили два массовых вымирания

Крокодиломорфы смогли пережить даже наземных динозавров.

Крокодилов часто называют живыми ископаемые, так как они обитали в болотах и реках на протяжении миллионов лет. Более того, их предки смогли пережить два массовых вымирания, пишет Interesting Engineering.

Ученые из Университета Центральной Оклахомы и Университета Юты смогли найти "ключ" к долгосрочному эволюционному успеху предков крокодилов. В своем исследовании они рассказали, что секрет заключается в исключительной адаптивности в питании и к среде обитания этих рептилий.

"Многие группы, тесно связанные с крокодилами, были более разнообразны, более многочисленны и имели другую экологию, но все они исчезли, за исключением этих нескольких крокодилов-генералистов, живущих сегодня", - поделился ведущий автор и доцент Университета Центральной Оклахомы Киган Мелстром.

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Ученые объяснили, что крокодилы, аллигаторы и гавиалы, которые известны в наше время, являются выжившими представителями огромного 230-миллионного рода, называемого крокодиломорфами. Всего на Земле происходило пять массовых вымираний, два из которых пережили крокодиломорфы.

Первым стало вымирание в конце триасового периода, которое произошло около 201,4 миллиона лет назад. Также крокодиломорфы пережили вымирание в конце мелового периода, которое произошло около 66 миллионов лет назад.

В своем исследовании ученые реконструировали диетическую экологию крокодиломорфов. Они определили черты, позволившие некоторым из них выжить и процветать во время двух крупных массовых вымираний.

Отмечается, что предки современных крокодилов часто были экологическими "генералистами". Они могли легко приспособиться к различным средам обитания. Такая приспособляемость позволила им пережить бури конца триасового вымирания, когда исчезли многие другие доминирующие наземные рептилии.

Ученые подчеркнули, что во время массовых вымираний, вероятно, погибли и гиперкарноядные крокодиломорфы, но наземным универсалам удалось выжить. По мнению исследователей, причина в их способности питаться практически всем.

"Водные гиперкарниворы, наземные универсалы, наземные гиперкарниворы, наземные травоядные - крокодиломорфы выполняли огромное количество экологических ролей на протяжении всего времени существования динозавров", - объяснил Мелстром.

В ходе исследования ученые изучили черепа 99 вымерших видов крокодиломорфов и 20 ныне живущих видов крокодилов. Команда исследователей пришла к выводу, что гибкость рациона может иметь решающее значение для выживания.

"Когда мы видим живых крокодилов и аллигаторов, вместо того чтобы думать о свирепых зверях или дорогих сумочках, я надеюсь, что люди оценят их удивительные 200 с лишним миллионов лет эволюции и то, как они пережили столько бурных событий в истории Земли", - сказал сотрудник Музея естественной истории штата Юта Рэнди Ирмис.

Другие исследования

Ранее ученые заявили, что в будущем океаны Земли могут стать фиолетовыми. Новое исследование свидетельствует о том, что следующий цвет океанов, который стоит рассматривать, может быть фиолетовым, однако все же он может быть и зеленым.

Кроме того, ученые нашли на Мадагаскаре останки "жабы из ада", которая охотилась на динозавров. Многотонные мастодонты были ей не по зубам, а вот их детеныши - вполне.

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