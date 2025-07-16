К стоимости билетов применяются коэффициенты, в зависимости от сезона.

Согласно действующему законодательству, цена билетов "Укрзализныци" варьируется в зависимости от сезона, дня недели, типа поезда и класса вагона. Соответствующие правила прописаны в приказе Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно документу, в течение года к стоимости билетов применяются коэффициенты, которые могут повышать, или, наоборот, снижать цену. Например, в новогодний период (25-31 декабря) билеты самые дорогие, поскольку применяется коэффициент 1,1. Тогда как в конце января (21-31 января) - самые дешевые с коэффициентом 0,85.

То есть, если базовая стоимость билета составляет 1000 грн, то в самый дорогой период цена вырастет до 1100 грн, а в самый дешевый - снизится до 850 грн.

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Также на цену билета будет влиять день недели, в который пассажир начинает путешествие.

Коэффициенты регулирования стоимости проезда по дням недели:

вторник и среда - самые дешевые дни (коэффициент 0,9);

пятница и воскресенье - самые дорогие (1,1);

понедельник, четверг и суббота - стандартная цена (1,0).

При этом для поездов "Интерсити+" действуют отдельные коэффициенты:

понедельник, вторник и среда - обычная цена (1,0);

четверг и суббота - дешевле (0,9);

пятница и воскресенье - дороже (1,1).

Кроме того, если сразу купить билеты на поезд "Интерсити+" в обе стороны (туда и обратно) предоставляется скидка 10% от стоимости билета.

"Укрзализныця" - последние новости

8 июля УЗ завершила модернизацию и представила первый безбарьерный вагон, который был полностью адаптирован для групповых путешествий пассажиров на колесных креслах.

С 11 июля украинская железная дорога назначила новый региональный поезд №826/825 Львов-Тернополь-Хмельницкий. Он будет курсировать ежедневно, кроме вторника.

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