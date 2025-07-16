Главная причина - отсутствие денег.

Уже несколько стран Европы объявили об отказе участвовать в плане Дональда Трампа по закупке американского оружия для Украины. К этому списку присоединилась и Италия, пишет La Stampa, ссылаясь на источники в правительстве. При этом указывается, что главная причина для такого решения – отсутствие денег.

"Стратегия не будет реализована Италией. Не только потому, что наши системы вооружения, уже переданные Киеву, соответствуют другим технологическим конфигурациям, но и потому, что, в отличие от Германии, Италия практически не имеет финансовых возможностей для проведения такой операции, пишет издание.

По данным источников, у Италии практически нет свободных бюджетных средств для закупки оружия. Ситуация настолько критическая, что единственная запланированная Италией закупка оружия у США – это старая партия F-35, уже запланированная на следующее десятилетие", - говорится в статье.

Видео дня

В Министерстве обороны Италии заявили, что закупка американского оружия "никогда не обсуждалась, подчеркнув, что заявление немецкого канцлера Фридрих Мерца о намерении приобрести у США системы ПВО Patriot для Украины – инициатива исключительно Германии.

При этом в ведомстве подчеркнули, что отказ Италии следует рассматривать не как способ дистанцироваться от США или их поддержки Украины, а как "приглашение найти другие способы угодить Трампу".

План Трампа по вооружению Украины

Ранее Дональд Трамп заявил, что США отправят Украине большой пакет вооружения. Киев за счет Европы получит 17 батарей Patriot и боекомплект к ним, также планируется поставка ракет для истребителей, а также артиллерийских систем. Главным инициатором идеи была Германия, к проекту готовы присоединиться Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада.

В то же время Венгрия, Чехия и Франция уже заявили, что не планируют участовать в таких закупках.

Вас также могут заинтересовать новости: