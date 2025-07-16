Трамп представил лишь общую концепцию, а не конкретный план.

Украина и ее союзники приветствовали заявление Дональда Трампа об усилении поддержки Украины и изменение его подхода к Владимиру Путину. Однако, как пишет Reuters, после этого заявления стала ясна его главная проблема – отсутствие четких деталей.

"Трамп представил лишь общую концепцию, а не конкретный план. По словам 10 чиновников в США и Европе, то, насколько существенной окажется поддержка Украины, будет зависеть от предстоящих переговоров о том, кто предоставит какое оборудование", - пишет издание.

Как сказал один из послов Северной Европы в Вашингтоне "дьявол кроется в деталях", и теперь главный вопрос заключается в том, кто и когда предоставит батареи Patriot.

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Где найти свободный Patriot

Во время встречи с Трампом в Овальном кабинете в понедельник генсек НАТО Марк Рютте упомянул шесть стран НАТО — Финляндию, Данию, Швецию, Норвегию, Нидерланды и Канаду — которые готовы участвовать в программе закупки оружия.

При этом источники в посольствах двух из этих стран в США сообщили Reuters, что они лично узнали об этом плане, когда он был объявлен. Даже близкие союзники США, похоже, узнали об этом предложении в режиме реального времени.

"Никто не был заранее проинформирован о точных деталях, и я также подозреваю, что внутри администрации только сейчас начинают разбираться, что это означает на практике", — сказал европейский посол.

Курт Волкер, бывший посол США в НАТО, сказал, что Украина в конечном итоге может получить 12–13 батарей Patriot, но на их доставку может уйти год.

Американские чиновники сейчас ведут переговоры с союзниками по НАТО и оценивают, кто какое оружие готов отправить в Украину. Один из чиновников заявил, что администрация Трампа изучает инвентарные запасы НАТО, чтобы выяснить, что есть в наличии. Следующая их попытка — убедить союзников подарить Украине оборудование как какой-либо "обмен", сказал чиновник.

Такой обмен может включать отказ от предстоящей приёмки военной техники по программе иностранных военных продаж или поставку боеприпасов на Украину в обмен на более раннюю дату пополнения запасов.

Кроме того, заявление Трампа о том, что у одной страны есть 17 комплексов Patriot, некоторые из которых будут отправлены непосредственно в Украину, вызвала недоумение среди европейских союзников и на Капитолийском холме, отмечают чиновники.

"Ни у одного члена НАТО, кроме США, нет такого количества систем Patriot, сообщили два источника, знакомых с ситуацией, что вызвало предположения, что Трамп, возможно, имел в виду отдельные компоненты Patriot, такие как пусковые установки или ракеты".

Другой чиновник сообщил, что Трамп напрямую участвует в переговорах, хотя пока они идут "вяло".

"Пока что люди говорят: "Мы можем помочь". Что это значит, мы пока не знаем", — сказал он.

Как отреагирует Путин

По словам двух американских чиновников, резкое ужесточение риторики Трампа в отношении Москвы в последние недели произошло на фоне все более твердой уверенности в том, что Путин отказывается от переговоров.

Один из чиновников сказал, что Трамп пришел к пониманию того, что амбиции Путина выходят за пределы Крыма и четырех восточных регионов Украины.

"Три российских источника, близких к Кремлю, заявили, что Путин не прекратит войну под давлением Запада и считает, что Россия, пережившая самые жесткие санкции, введенные Западом, сможет выдержать дальнейшие экономические трудности, включая угрозу Трампа в понедельник ввести американские пошлины на покупателей российской нефти", - пишет Reuters.

Планы Трампа по поддержке Украины

Президент США вчера объявил Кремлю ультиматум: если в следующие 50 дней Киев и Москва не заключат "справедливое" соглашение, США введут "вторичные санкции".

Кроме того, США отправят Украине большой пакет вооружения. Киев за счет Европы получит 17 батарей Patriot и боекомплект к ним, также планируется поставка ракет для истребителей, а также артиллерийских систем.

В то же время не все союзники с восторгом приняли этот план. Как пишет Politico, Франция не присоединится к инициативе , поскольку Эммануэль Макрон давно призывает европейцев создавать собственную оборонную промышленную базу за счет закупок на местном рынке.

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