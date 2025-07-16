Пару заметили вместе на отдыхе.

Американская актриса Риз Уизерспун, которая известна по фильмам "Блондинка в законе", "Четыре Рождества" и многим другим киноработам, подтвердила новый роман после развода.

Еще летом прошлого года поговаривали, что актриса в отношениях с 57-летним немецким финансистом Оливером Хаарманном. Однако сама Риз официально не комментировала свою личную жизнь. Но как пишет издание People, на днях ее застали за поцелуем с мужчиной. Пара наслаждается совместным отдыхом в Сен-Тропе. Таким образом, Уизерспун подтвердила, что уже не одинока.

Инсайдеры отмечают, что Оливер уже познакомился с сыновьями актрисы от предыдущих браков - 21-летним Диконом Филиппом и 12-летним Теннесси Джеймсом Тотом.

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Что известно о Риз Уизерспун

Риз является обладательницей премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и премии Американской Гильдии киноактеров в категории "Лучшая актриса". Известна по фильмам "Блондинка в законе", "Дикая", сериалу "Утреннее шоу" и другим кинокартинам.

Что касается ее личной жизни, то она дважды разведена. Первым мужем был актер Райан Филлипп, в браке с которым родились дочь и сын. Вторым избранником женщины стал агент Джим Тот. У супругов родился общий сын, однако спустя почти 12 лет брака они развелись.

Напомним, ранее ранее 56-летнюю Дженнифер Энистон заподозрили в новом романе.

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