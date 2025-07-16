Ранее актеры уже снимались в предыдущем фильме режиссера – "Носферату".

Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп вновь воссоединятся с режиссером Робертом Эггерсом в его следующем фильме "Оборотень" (Werwulf).

Об этом первым сообщили Nexus Point News со ссылкой на собственные источники, позже эту информацию потвердили и другие влиятельные голливудские СМИ.

"Вервольф" описывается как фильм ужасов об оборотнях, действие которого разворачивается в Англии XIII века, и в нем будут присутствовать диалоги на древнеанглийском языке.

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Фильм был впервые анонсирован в январе 2025 года, сразу после выхода последнего фильма Эггерса "Носферату". Эггерс написал сценарий к "Оборотню" совместно с постоянным соавтором Сьоном Сигурдссоном ("Варяг") и с ним же будет его продюсировать. Дистрибуцией фильма будет заниматься компания Focus Features.

Источники Nexus Point News сообщают, что Тейлор-Джонсон сыграет главного оборотня, а Депп – его жену. По сообщениям, сценарий содержит элементы колдовства и считается одним из самых кровавых проектов Эггерса на сегодняшний день. Ожидается, что съемки начнутся в сентябре этого года.

Роберт Эггерс дебютировал как режиссер в 2025 году с фольк-хоррором "Ведьма" с Аней Тейлор-Джой в главной роли. Позже он выпустил еще три самобытных фильма ужасов – "Маяк" (2019) с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо, "Варяг" (2022) с Александром Скарсгардом и Аней Тейлор-Джой, "Носферату" (2024) с Биллом Скарсгардом, Лили-Роуз Депп и Николасом Холтом. Также Эггерс сейчас работает над продолжением "Лабиринта" (1986) и экранизацией "Рождественской песни", в которой роль Эбенезера Скруджа может исполнить Виллем Дефо.

Аарон Тейлор-Джонсон недавно сыграл главную роль в фильме Дэнни Бойла "28 лет спустя", а до этого – в фильме Эггерса "Носферату" он исполнил роль владельца судостроительной компании и друга главных героев Фридриха Хардинга. Также он известен по ролям в фильмах "Пипец", "Мстители: Эра Альтрона", "Годзилла", "Скоростной поезд" и "Крейвен-охотник".

Лили-Роуз Депп, дочь звездных родителей Джонни Деппа и Ванессы Паради, при этом сыграла главную роль Эллен Хаттер в фильме Эггерса "Носферату". Кроме того она известна по ролям в скандальном сериале "Идол", а также фильмах "Король", "Трафик" и "Поколение Вояджер".

Выпуск фильма "Вервульф" запланирован на 25 декабря 2026 года.

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