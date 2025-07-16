Песню создали еще в 2012 году в стенах студенческого общежития.

Святослав Вакарчук, Lady Aphina, лидером которого является военнослужащий Михаил Опекан из бригады "Азов", и группа "Дно" представили совместный трек "Привіт, я вдома". Он уже доступен на всех музыкальных платформах, сообщили авторы в Instagram.

Как отметили представители Lady Aphina, песню создали еще в 2012 году в стенах студенческого общежития, и сегодня она обрела новое, более глубокое значение.

"Во времена трагических событий и в тяжелых обстоятельствах воспоминание о доме вызывает печаль и тоску, но одновременно дарит надежду на возвращение и силу для борьбы. Дом сейчас - это огромная роскошь и самое дорогое место на земле. Быть дома - больше не просто будничное состояние, это осознанная позиция и большая ценность", - говорится в сообщении группы.

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Посвятили музыканты песню "всем, кто уже вернулся и еще вернется из плена":

"Каждому, кто ищет и находит приют в новых уголках нашей страны. Каждому, кто, отдавая все силы в боях, думает о доме. Каждому, кто находится далеко, но бережно хранит надежду на возвращение".

"Привіт, я вдома" - новый трек Вакарчука, групп Lady Aphina и "Дно"

Напомним, ранее УНИАН писал, как Святослав Вакарчук спел с Андреем Шевченко.

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