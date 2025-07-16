Годами считается, что ожирение возникает из-за малоподвижного образа жизни, но исследование указало другую причину.

Ожирение редко встречается у людей из менее развитых стран, тогда как в богатых, высокоиндустриализированных странах эта проблема широко распространена. Масштабное исследование помогло найти причину, сообщает The Washington Post.

Его результаты были опубликованы в PNAS и там четко указана причина возникновения ожирения. Чтобы объяснить этот вопрос, были проанализированы данные о метаболизме и энергозатратах более 4000 мужчин и женщин.

Указывается, что они проживают в разных странах и имеют широкий спектр социально-экономических условий. Исследователи решили узнать, сколько калорий люди из разных культур сжигают в течение дня.

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Десятилетиями бытовало мнение, что люди в высокоразвитых странах, например, в США, ведут относительно сидячий образ жизни, поэтому сжигают гораздо меньше калорий, чем жители индустриально развитых стран. Именно по этой причине повышается риск ожирения.

Однако, новое исследование отрицает это предположение. Оказалось, что согласно результатам исследования, американцы, европейцы и жители других развитых стран тратят столько же калорий, сколько фермеры или пастухи, которые имеют собственное хозяйство и живут в менее индустриализированных странах.

Ведущий автор данного исследования, профессор эволюционной антропологии и глобального здравоохранения в Университете Дьюка в Северной Каролине Герман Понтцер заявил, что этот неожиданный вывод означает, что малоподвижный образ жизни не является основной причиной ожирения в США и других странах.

"В сфере здравоохранения все еще идут оживленные дебаты о роли диеты и активности в развитии ожирения. Одни эксперты считают, что мы слишком мало двигаемся, другие - что мы слишком много едим, а еще другие - что эти два фактора влияют на развитие ожирения почти одинаково.", - отметил Понтцер.

Однако, как показало исследование, в целом общие ежедневные энергозатраты 4213 человек были достаточно похожими, независимо от места жительства и образа жизни.

Понтцер, как указывает издание, выдвинул предположение, что наш мозг и тело пристально следят за общими энергетическими затратами, удерживая их в узком диапазоне.

Поэтому, считает исследователь, причина ожирения не в том, что человек в течение дня мало двигается. Даже если будет увеличена физическая активность, это вряд ли повлияет на уровень ожирения.

Главная причина избыточного веса - еда. В исследовании указано, что люди или потребляют слишком много еды, или же она не полезна. То есть, в таких продуктах в составе есть добавки, ароматизаторы, красители, консерванты и тому подобное.

Однако, Понтцер подчеркнул, что результаты исследования не свидетельствуют о том, что физические упражнения не полезны. Для борьбы с ожирением более эффективной будет диета и употребление полезных продуктов.

Советы по похудению

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