Отмечается, что американская валюта достигла месячного максимума к мировым валютам.

В среду, 16 июля, доллар укрепился на международном рынке. Поддержку американской валюте оказало повышение доходности казначейских облигаций.

Издание Reuters пишет, что рост цен на такие товары, как кофе, аудиотехника и предметы интерьера, привел к повышению уровня инфляции в США в июне, при этом значительно выросли цены на импортируемые товары. Это укрепило доллар и повысило доходность облигаций, поскольку инвесторы снизили ожидания по поводу снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в этом году.

"Рост цен на основные товары в США может быть признаком того, что мы начинаем наблюдать некоторое инфляционное давление со стороны пошлин, хотя пока еще слишком рано делать окончательные выводы", - сказал инвестиционный стратег Evelyn Partners Натаниэль Кейси.

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По отношению к иене доллар поднялся до 3,5-месячного максимума в 149,19, а затем немного отступил и остановился на отметке 148,91 иены. При этом евро и фунт стерлингов также оставались вблизи трехнедельных минимумов, и в последний раз торговались по 1,1616 и 1,3395 доллара соответственно. По отношению к корзине валют доллар колебался около месячного максимума в 98,54.

Курс доллара в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил 16 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,82 гривни за доллар, то есть украинская валюта укрепилась на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 41,78/41,81 грн/долл., а евро - 48,79/48,81 грн/евро.

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