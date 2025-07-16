Американцы и европейцы выдвинули Ирану ультиматум.

США, Великобритания, Германия и Франция договорились предоставить Ирану 90 дней для заключения ядерной сделки, угрожая, в противном случае, восстановить санкции ООН, отмененные в 2015 году, сообщает Axios.

По данным источников издания, это результат телефонного разговора между госсекретарем Марко Рубио и его европейскими коллегами.

Собеседники издания отмечают, что Иран может избежать санкций, "если предпримет шаги, чтобы успокоить мир относительно своей ядерной программы". Среди таких шагов называют восстановление мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), проведение которого Иран существенно усложнил после ударов США и Израиля по его ядерным объектам.

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Один из источников издания сообщил, что еще одним шагом может стать вывоз из Ирана примерно 400 кг урана, обогащенного до 60% чистоты, который содержится на этих объектах.

В свою очередь, Иран считает, что оснований для возвращения к санкциям ООН нет, и угрожает выходом из договора о нераспространении ядерного оружия в ответ на восстановление ограничений.

Процедуру возвращения санкций, в случае дипломатического провала, ЕС хочет завершить до октября, когда РФ будет возглавлять Совбез ООН.

Издание напоминает, что ограничения против Ирана были отменены в 2015 году после достижения соглашения между Ираном, США, Россией, Китаем, Францией, Великобританией, а также Германией и ЕС.

В 2018 году Дональд Трамп заявил о выходе США из соглашения и восстановлении санкций против Ирана. В 2023 году, по данным СМИ, Вашингтон тайно ослабил обмиеження против Тегерана, что позволило ему увеличить экспорт нефти. Санкции, введенные Совбезом ООН против Ирана, запрещают:

экспорт в Иран атомной, ракетной и значительной части военной продукции;

прямые иностранные инвестиции в нефтегазовую и нефтехимическую промышленность Ирана;

экспорт нефтепродуктов, сотрудничество с морским флотом Ирана;

любые контакты с Корпусом стражей Исламской Революции (КСИР), банками и страховыми компаниями.

Ядерное соглашение между США и Ираном

В мае 2025 года Иран заявил, что готов пойти на ряд уступок по своей ядерной программе, если США снимут со страны экономические санкции.

США и Иран провели несколько раундов переговоров по ядерной сделке, которые были безрезультатными. В июне Вашингтон нанес удары по ядерным объектам Тегерана, впервые применив 13-тонную сверхбомбу GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.

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