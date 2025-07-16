В Китае заявили, что "принуждение и давление ни к чему не приведут".

В Китае крайне негативно отреагировали на идею президента США Дональда Трампа ввести пошлины против торговых партнеров России, если война в Украине не прекратится в течение 50 дней.

В своем заявлении на пресс-конференции представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь выразил жесткий протест против таких действий.

"Китай решительно выступает против любых незаконных односторонних санкций. В тарифных войнах нет победителей, а принуждение и давление ни к чему не приведут", - заявил он.

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Линь Цзянь также добавил, что позиция Пекина относительно войны в Украине была и остается "ясной и последовательной".

"Мы всегда считали, что диалог и переговоры — единственный действенный способ выхода из кризиса… Мы надеемся, что стороны будут способствовать созданию атмосферы и условий для политического урегулирования и будут действовать таким образом, чтобы способствовать мирным переговорам", - заявил он.

Трамп пригрозил России пошлинами

Как сообщал УНИАН, вчера президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил об ультиматуме для России: Москва должна прекратить войну в Украине в течение 50 дней или Вашингтон введет 100% "вторичные" пошлины против всех стран, которые продолжают торговать с ней.

Позже сенатор США Линдси Грэм посоветовал кремлевскому правителю Путину позвонить в Тегеран и там узнать, что будет ждать Москву в случае отказа от предложения президента Дональда Трампа.

в то же время лидер Китая Си Цзиньпин на фоне этих заявлений уже пообещал усилить свою поддержку РФ.

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