Об этом жутком случае на фабрике в США знают единицы.

Словосочетание "радиевые девушки" слышали немногие, однако эта история всколыхнула общественность в 20-х годах прошлого века. В эпицентре событий оказалась американская компания "Radium Luminous Material", позднее получившая название "US Radium" и 70 женщин, ставших жертвами корпорации.

Кто такие радиевые девушки - суть истории

Компания "US Radium" была основана в 1914-м году, ее основная деятельность заключалась в том, чтобы добывать и перерабатывать радий, а затем делать из него краску. Эта краска была уникальна - она светилась в темноте и называлась "Undark". Именно ею раскрашивали стрелки и циферблаты часов для армии США. Сотрудниками "US Radium" были, в основном, молодые девушки, которые могли работать активно, быстро и качественно.

Суть работы заключалась в том, чтобы обмакнуть кисть в специальный состав и окрасить детали часов. В среднем, в день каждая сотрудница таким образом могла "преображать" около 250 циферблатов. Понятно, что после нескольких мазков кисть теряла свою форму и тогда руководители компании предложили девушкам выход. Они сказали, что можно облизывать кончик кисточки - тогда она снова станет тонкой.

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О пагубных свойствах радия сотрудницы не знали - в "US Radium" их уверяли, что вещество абсолютно безопасно, хотя и владельцы, и ученые избегали прямого контакта с ним. Более того - химики, которые обращались с радиоактивным металлом постоянно, носили защитные костюмы и свинцовые экраны.

От регулярного контакта с опасным веществом у сотрудниц начали появляться странные заболевания - анемия, остеопороз, лейкоз. Когда женщины рассказывали об этом начальству, им либо не верили, либо отправляли на рентген, который облучал еще сильнее, из-за чего болезни прогрессировали. Руководство "US Radium" запрещало медикам говорить своим пациенткам правду, поэтому девушкам ставили диагноз "сифилис", который был распространен в те годы. Многие сотрудницы компании так и не решались обращаться к врачам, чтобы не "подмочить" свою репутацию, поэтому умирали молча от того, что позднее ученые назовут лучевой болезнью.

До сих пор неизвестно, сколько опасного вещества приняли "радиевые девушки" и какое количество из них погибло, но по официальным данным, в 20-е годы США с радием работали около 4 000 человек в разных компаниях, а "US Radium" - это лишь один случай из тысяч.

Почему радиевые девушки вошли в историю

Спустя 11 лет, в 1928-м году, одна из сотрудниц корпорации при поддержке коллег решила противостоять своим работодателям. Два года она искала адвоката, который бы не побоялся вступить в схватку с огромной компанией, и когда смельчак нашелся, пятеро женщин подали в суд.

Полноценного разбирательства не было - владельцы "US Radium" выплатили девушкам компенсацию. Каждая из них получила по 10 000 долларов (примерно 180-190 тысяч в 2025 году), а также ежегодную пенсию в размере 600 долларов (примерно 11 тысяч в 2025 году) и оплату всех правовых и медицинских издержек, связанных с полученными заболеваниями.

Благодаря этому прецеденту в США изменился подход к опасным видам деятельности и охране труда, оборудованию, излучающему радиацию, и правам рабочих. Несмотря на то что краску с радием для обновления циферблатов продолжали использовать до конца 60-х, рабочих обеспечивали средствами защиты. Таким образом "радиевые девушки" стали движущей силой для многих жизненно важных сфер в США и ценой жизни своих подруг смогли защитить миллионы граждан Америки.

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