В перечне значатся Собака и Тигр.

Составлен гороскоп на сегодня по восточному календарю. В среду, 16 июля, энергии Дня Баланса под знаком Огненной Собаки в месяце Водяной Козы и в год Деревянной Змеи создадут особую атмосферу. Этот день идеально подходит для восстановления внутренней гармонии, а шести знакам Зодиака он принесет редкое ощущение удачи и изобилия, пишет YourTango.

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Видео дня

Собака

Ваш день наступил. Энергия Огненной Собаки усиливает чувство уверенности и ясности. Вы видите, где нарушен баланс, и знаете, как его восстановить - без сомнений и подтверждений извне. Вас может ждать заслуженный результат, поддержка или нужный отклик. Всё, над чем вы работали в тени, начинает проявляться.

Тигр

Среда даст вам глоток вдохновения. Вы вспомните, в чем ваша сила, или кто-то напомнит вам о вашем таланте. Отложенное дело может неожиданно сдвинуться с мертвой точки. Но главное - эмоциональный момент, который вернёт веру в себя. И с этого мгновения события начнут разворачиваться быстро и в нужном направлении.

Змея

Год Деревянной Змеи продолжает работать на ваше развитие, а энергия Огненной Собаки приносит неожиданный поворот: кто-то покажет вам то, чего вы раньше не замечали. Это меняет вашу перспективу. Вы осознаёте, что путь уже частично пройден, и вы получаете эмоциональное облегчение, позволяя себе не тянуть все в одиночку.

Бык

Для Быка этот день - очищение. Напряжение уходит, и вы чувствуете облегчение. Может решиться финансовый вопрос, прояснится конфликт или вы получите нужный ответ. День Баланса поможет сосредоточиться на главном, а мягкая энергия месяца даст ощущение устойчивости. В повседневность возвращается простота и внутренний ресурс.

Коза

Вы почувствуете: все не зря. Возможно, поступят извинения, долгожданное подтверждение или небольшая победа, способная повлиять на ближайшее будущее. Удача приходит через признание - вас видят, ценят и слышат. Даже малейший сдвиг даст ощущение, что всё возможно.

Петух

Энергия дня помогает раскрыть истину. Что-то станет очевидным, придет новость или откровенный разговор расставит точки над "i". Главное - как вы распорядитесь этим. День поможет перераспределить внутренние ресурсы: то, что казалось трудностью, станет шансом. Доверьтесь изменениям, и изобилие найдет путь к вам.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака обладают редким сочетанием чувствительности и силы.

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