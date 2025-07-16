Специалист рассказал, как меняется поведение потомства по мере того, как оно растет.

В августе-сентябре белые аисты и их птенцы начнут готовиться к отлету в теплые края. Однако семьи аистов переживут расставание, поскольку молодые птицы улетят на зимовку без родителей.

Об этом "Телеграфу" сказал доцент кафедры экологии и зоологии Учебно-научного центра "Институт биологии и медицины" Киевского национального университета им. Т. Шевченко, сотрудник Национального природного парка "Пирятинский" Анатолий Подобайло.

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Орнитолог отметил, что как только молодые птицы перестанут возвращаться в родительские гнезда, семья аистов распадается.

"Молодняк прибивается к группе ровесников, с которыми проводит время", - пояснил специалист.

Он рассказал, что раньше в теплые края улетят молодые аисты, а старшие - через два дня, или даже неделю. Подобайло добавил, что в теплые края самец и самка аистов летят тоже отдельно, а не как пара, поскольку главную свою функцию - продолжение рода, они выполнили.

Другие новости об аистах

Ранее орнитолог объяснил, почему не надо спасать травмированных аистят, которые выпадают из гнёзд. Он отметил, что время, когда птенцы начинают летать является самым опасным для них и рассказал почему.

А 25 мая знаменитый аист Грицик лишился одного своего птенца. Он отнес его на соседнее поле и оставил.

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