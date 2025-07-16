Сдерживаемые эмоции и мысли выйдут наружу, а внутренний голос станет особенно сильным.

С 16 июля начинается важный астрологический период, когда Луна образует квадрат с Юпитером - аспект, пробуждающий стремление к свободе, росту и самовыражению. Это время, когда сдерживаемые эмоции и мысли выходят наружу, а внутренний голос становится особенно сильным. Особенно ощутимо этот импульс почувствуют три знака Зодиака, готовые к личной трансформации и внутренней революции, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Лев

Возникает ощущение, что скрываться больше невозможно. Вы осознаете, что привычная роль перестала отражать ваше настоящее "я". Пришло время отказаться от страха осуждения и проявить себя. Честность становится вашей силой. Выбор больше не в том, говорить или нет, а в том, как сказать, чтобы быть услышанным.

Скорпион

Вы чувствуете, что не можете молчать, если что-то требует перемен. Этот день словно создан для того, чтобы проявить внутреннюю решимость. Уверенность в собственном пути возрастает, а энергия Юпитера помогает действовать точно, без лишнего напряжения. Ваша сила - в умении видеть суть и двигаться к цели, не отвлекаясь на лишнее.

Стрелец

Возникает неотложное желание что-то изменить. Будто изнутри поднимается волна энергии, которая ведет вперед. Наступает момент, когда больше невозможно отмахиваться от собственных стремлений. Вас вдохновляют идеи, планы, путешествия - все, что расширяет границы. Достаточно одного шага, чтобы почувствовать: начался новый этап.

Напомним, ранее астрологи рассказали, у каких знаков Зодиака началась "черная полоса".

Вас также могут заинтересовать новости: