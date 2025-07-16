Часть чиновников сохранит свои должности.

После отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля произойдет переформатирование правительства, при этом часть министров сохранит свои должности. Об этом написал народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram.

Так, он сообщает, что Юлии Свириденко, которая на сегодня занимает должность первого вице-премьер-министра Украины, министра экономики, предложено возглавить правительство Украины. В свою очередь Дениса Шмыгаля предлагают на должность министра обороны Украины.

Железняк отмечает, что речь идет о формировании "правительства вторых номеров" или о "большом койко-передвижении и немножко объединения".

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По информации нардепа, кандидатами на должности в правительстве являются:

Михаил Федоров - первый вице-премьер;

Алексей Кулеба, который сейчас является вице-премьер-министром по восстановлению Украины - министром развития общин и территорий Украины, остается в должности вице-премьера по восстановлению;

Тарас Качка будет вице-премьер-министром Украины по вопросам евроинтеграции, а Ольга Стефанишина теряет эту позицию и уходит послом в Брюссель (ЕС);

Герман Галущенко - министр юстиции;

Алексей Соболев станет министром ресурсов: это предполагает объединение Минэкономики, Минагро и Минэкологии.

Железняк также отмечает, что Алексея Чернышова увольняют с должности вице-премьер-министра Украины - министра национального единства Украины, а министерство, которое он возглавлял присоединят куда-то, чтобы "не звучало как "ликвидация единства".

Также он сообщает, что Олег Немчинов уходит с должности министра Кабинета министров Украины, которая ликвидируется.

Среди других изменений в правительстве:

Матвей Бедный сохранит должность министра спорта;

Светлана Гринчук заменит Германа Галущенко на должности руководителя Минэнерго;

Оксана Жолнович теряет должность министра социальной политики Украины, а это ведомство должен возглавить Денис Улютин;

Наталья Калмыкова сохраняет должность министерства ветеранов;

Игорь Клименко, возможно уходит на должность вице-премьера по безопасности, но точно сохранит за собой портфель главы МВД;

Оксен Лисовой остается министром образования;

Виктор Ляшко сохраняет должность министра здравоохранения;

Сергей Марченко сохранит должность министра финансов,

Андрей Сибига сохраняет должность министра иностранных дел;

Герман Сметанин теряет должность, а министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности присоединят к Минобороны.

Кроме того, министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий теряет должность и уходит послом в Страсбург, а претендентом на эту должность в правительстве называют Веронику Селегу.

"Рустем Умеров уходит послом. А на его место Шмыгаль + присоединяют МинСтратПром", - отметил Железняк.

Смена правительства - новости

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что увеличение собственного производства оружия и развитие всех оборонных проектов является одной из приоритетных задач для обновленного правительства.

По его словам, страна должна участвовать в глобальной технологической конкуренции благодаря собственным разработкам, а также направить больше экономической силы на обеспечение Сил обороны.

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