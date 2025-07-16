После отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля произойдет переформатирование правительства, при этом часть министров сохранит свои должности. Об этом написал народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram.
Так, он сообщает, что Юлии Свириденко, которая на сегодня занимает должность первого вице-премьер-министра Украины, министра экономики, предложено возглавить правительство Украины. В свою очередь Дениса Шмыгаля предлагают на должность министра обороны Украины.
Железняк отмечает, что речь идет о формировании "правительства вторых номеров" или о "большом койко-передвижении и немножко объединения".
По информации нардепа, кандидатами на должности в правительстве являются:
Михаил Федоров - первый вице-премьер;
Алексей Кулеба, который сейчас является вице-премьер-министром по восстановлению Украины - министром развития общин и территорий Украины, остается в должности вице-премьера по восстановлению;
Тарас Качка будет вице-премьер-министром Украины по вопросам евроинтеграции, а Ольга Стефанишина теряет эту позицию и уходит послом в Брюссель (ЕС);
Герман Галущенко - министр юстиции;
Алексей Соболев станет министром ресурсов: это предполагает объединение Минэкономики, Минагро и Минэкологии.
Железняк также отмечает, что Алексея Чернышова увольняют с должности вице-премьер-министра Украины - министра национального единства Украины, а министерство, которое он возглавлял присоединят куда-то, чтобы "не звучало как "ликвидация единства".
Также он сообщает, что Олег Немчинов уходит с должности министра Кабинета министров Украины, которая ликвидируется.
Среди других изменений в правительстве:
- Матвей Бедный сохранит должность министра спорта;
- Светлана Гринчук заменит Германа Галущенко на должности руководителя Минэнерго;
- Оксана Жолнович теряет должность министра социальной политики Украины, а это ведомство должен возглавить Денис Улютин;
- Наталья Калмыкова сохраняет должность министерства ветеранов;
- Игорь Клименко, возможно уходит на должность вице-премьера по безопасности, но точно сохранит за собой портфель главы МВД;
- Оксен Лисовой остается министром образования;
- Виктор Ляшко сохраняет должность министра здравоохранения;
- Сергей Марченко сохранит должность министра финансов,
- Андрей Сибига сохраняет должность министра иностранных дел;
- Герман Сметанин теряет должность, а министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности присоединят к Минобороны.
Кроме того, министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий теряет должность и уходит послом в Страсбург, а претендентом на эту должность в правительстве называют Веронику Селегу.
"Рустем Умеров уходит послом. А на его место Шмыгаль + присоединяют МинСтратПром", - отметил Железняк.
Смена правительства - новости
Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что увеличение собственного производства оружия и развитие всех оборонных проектов является одной из приоритетных задач для обновленного правительства.
По его словам, страна должна участвовать в глобальной технологической конкуренции благодаря собственным разработкам, а также направить больше экономической силы на обеспечение Сил обороны.