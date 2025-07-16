Двое работников получили тяжеліе ожоги.

В ночь на 16 июля россияне массированно атаковали Винницу, вследствие дронового удара был поврежден завод польской компании Barlinek, есть пострадавшие в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в соцсети X глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Как написал Сикорский, руководитель завода сообщил ему, что "удар был преднамеренным и осуществлялся с трех направлений". В результате атаки есть пострадавшие, в том числе двое с тяжелыми ожогами.

"На месте происшествия работают украинские службы, включая наше консульство. Преступная война Путина приближается к нашим границам", - подчеркнул глава МИД Польши.

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Barlinek Group специализируется на производстве деревянных напольных покрытий. Завод Barlinek в Виннице экспортирует паркетную доску в более 50 стран мира.

Ночная атака россиян

В ночь с 15 на 16 июля россияне массированно атаковали Винницу, в результате чего в городе есть попадания в гражданскую инфраструктуру, 8 человек травмированы 5 – с ожогами.

Кроме того, российские оккупанты нанесли самый массированный за время войны воздушный удар по Кривому Рогу. На город летели "шахеды" и ракета, в результате чего там прогремела серия взрывов.

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