Позиция республиканцев по поддержке Украины изменилась после заявлений Трампа.

Менее чем два года назад республиканцы из Палаты представителей были недовольны идеей продолжения помощи Украине, но сейчас многие из них спешат изменить свою позицию, тем самым подражая президенту США Дональду Трампу, пишет издание The New York Times.

Произошло это после того, как глава Белого дома озвучил свой план помощи Украине оружием, но Трамп подчеркнул, что США не будут платить наперед за любое дополнительное вооружение для Украины.

Республиканец от штата Висконсин Деррик Ван Орден прошлой весной критиковал администрацию Байдена за то, что нет плана дальнейшей помощи Украине. Однако, уже в понедельник, 14 июля, он поддержал заявление Трампа о предоставлении нашей стране большей помощи.

Видео дня

"Я однозначно доверяю Дональду Трампу. Я называю его миротворцем. Он знает, что делает", - заявил Ван Орден.

Республиканец от штата Огайо Уоррен Дэвидсон также заявил, что план Трампа является правильным подходом.

"Президент действительно прав, говоря: "Эй, мы продадим странам НАТО это оружие, и если они хотят заплатить за него, они могут его купить"", - высказал мнение политик.

Как отмечает издание, вице-президент Джей Ди Вэнс был одним из самых откровенных критиков помощи Украине. Прошлой весной он уверенно заявлял, что Украина не сможет выиграть войну, и США не могут предоставить нам то вооружение, в котором есть насущная необходимость.

Однако, как указывается в материале, на этой неделе Вэнс молча стоял рядом с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете, когда он объявлял свой план о предоставлении Украине дополнительного вооружения.

Примечательно, что глава Белого дома хотел, чтобы его не сравнивали с бывшим президентом Джозефом Байденом, поэтому заявлял, что новое оружие для Украины предоставляется не для того, чтобы наша страна одержала победу силой, а чтобы это позволило продержаться военным на фронте определенное время до того момента, когда станет возможным мирное урегулирование конфликта путем переговоров.

Новый план Трампа по Украине

Как ранее сообщал УНИАН, Трамп после объявления дополнительной военной помощи Украине сообщил, что ракеты к системам противовоздушной помощи Patriot уже на пути в Украину. Он пояснил, что сначала их доставят в Германию, а после получения эта страна ими заменит свое оружие и отдаст его Украине. За американское оружие будут платить страны НАТО.

Также мы писали, что Трамп рассказал, что после своих громких заявлений о новой помощи Украине он еще не разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным. Он добавил, что Путину стоит согласиться на предложение о прекращении огня до того, как вступят в силу новые санкции США. Также Трамп считает, что Украине не стоит нападать на Москву.

Вас также могут заинтересовать новости: