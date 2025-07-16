Фильм основан на реальном явлении в Японии, а главную роль в нем исполняет звезда немецкого кино Альберт Шух.

17 июля 2025 года в украинских кинотеатрах стартует прокат австрийско-немецкого кинохита "Павлин" (Pfau - Bin ich echt? / Peacock) – меткой смеси драмы и комедии, способной задеть самые тонкие струны души. Это история о человеке, который умеет быть кем угодно для других, но теряется в поисках собственного "я".

УНИАН вместе с кинокомпанией "Артхаус Трафик" расскажут, почему не стоит пропускать это драмеди о "мужчине напрокат".

Альбрехт Шух – актер, ради которого уже стоит идти в кино

Немецкий актер Альберт Шух является номинантом на премию BAFTA и лауреатом Немецкой и Баварской кинопремий, а также звездой оскароносного фильма "На Западном фронте без перемен". Украинский зритель также мог видеть его в фильмах "Ход короля" и "Берлин, Александерплац", которые в разные годы показывались в рамках столичных кинофестивалей.

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В ленте "Павлин" он предстает в новом амплуа, издание Variety называет его игру "звездной и непревзойденной", а украинские кинокритики уже отметили эту роль как одну из самых сильных в его карьере.

Более того, Шух получил за роль в "Павлине" национальную кинопремию Австрии 2025 года как "Лучший актер".

Сюжет, заставляющий одновременно смеяться и задумываться

Главный герой фильма Маттиас – "универсальный актер". Он – мужчина напрокат, который за деньги может стать кем угодно: идеальным сыном для семейного праздника, харизматичным другом для вечеринки, отцом-героем для школьной презентации или даже партнером для жарких споров. Его талант безупречно вживаться в роли поражает, но за этим мастерством скрывается главная трагедия: Маттиас уже не понимает, кто он на самом деле.

"Мужчина напрокат" звучит как завязка для комедии, но лента исследует более глубокую тему – одиночество и потерю собственного "я" в обществе ролей и масок. Это история о том, как легко заблудиться в чужих ожиданиях и как трудно остаться собой.

Реальный феномен из Японии на большом экране

Сюжет ленты основан на реальной японской практике "друзей напрокат" – социальном явлении, которое возникло как ответ на одиночество, но превратилось в способ скрыть пустоту и создавать иллюзии статуса.

Режиссер Бернхард Венгер исследовал это явление лично, а прототипом Маттиаса стал настоящий сотрудник такой компании, который в интервью поделился с художником собственной трагедией: из-за постоянного исполнения разных ролей он перестал понимать, кто он на самом деле.

Дебют режиссера, который успел покорить международные фестивали

"Павлин" – это полнометражный дебют для австрийского режиссера Бернхарда Венгера, чей короткометражный фильм "Извините, я ищу комнату для настольного тенниса и мою девушку" завоевал более 40 призов на 120 фестивалях.

Продюсировал картину титулованный австрийский кинематографист Николаус Гейргальтер – призер Берлинале, Международного кинофестиваля в Локарно и двукратный номинант на премию Европейской киноакадемии.

Мировая премьера "Павлина" состоялась на Неделе критики Венецианского кинофестиваля 2024 года, где ленту отметили премией фонда FAI "Человек, Труд, Окружающая среда".

В Украине фильм открывал программу 13-го фестиваля "Неделя австрийского кино" в апреле 2025 года.

Между тем, в родной Австрии картина стала одним из самых заметных кинопроектов года, войдя в программы престижных фестивалей Viennale и Diagonale, а в национальном прокате заняла второе место среди местных релизов.

Мировое признание

Престижное издание Variety охарактеризовало фильм как "едкий, забавный и сердцераздирающий", а Screen International назвал ленту "остроумным дебютом" и отметил, что "умная концепция, социальный комментарий и сильная игра Альбрехта Шуха сочетаются, создавая изысканное развлекательное произведение". Это фильм, который дает зрителю эмоциональные качели – от смеха до слез – и оставляет послевкусие, которое не развеивается еще долго после просмотра.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 100% одобрения от критиков (правда, на основе лишь 11 отзывов).

О других премьерах этой недели в кинотеатрах Украины и онлайн читайте в нашем отдельном материале.

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