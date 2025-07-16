По словам Тимочко, если бы РФ могла самостоятельно проводить наступательную операцию, то она бы не пытались нарастить производство оружия в Северной Корее.

Россия не может самостоятельно проводить наступательную операцию, поэтому она покупает оружие у Северной Кореи, Ирана, а также пытается привлекать иностранцев. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Ранок.LIVE.

"Если самостоятельно Россия - то нет, поэтому они покупают оружие и в Северной Корее, в Иране. Россия покупает у Ирана и комплектующие к ракетам, и экипировку, и многое другое оборудование. Если Северная Корея, то Россия покупает у них не только снаряды, но и ракеты и даже стрелковое вооружение, которое на полях боя уже начало находиться, и минометы, и реактивные системы залпового огня и артиллерию, то есть весь комплекс", - сказал он.

По словам Тимочко, если бы РФ могла самостоятельно проводить наступательную операцию, то она бы не пытались нарастить производство оружия в Северной Корее, покупать обходными путями у европейских стран оборудование для своих ракет, а также они бы не покупали комплектующие у Китая.

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Он подчеркнул, что сейчас как раз Северная Корея становится перевалочным хабом между Китаем и Россией.

"Потому что закупки делаются формально, как для Северной Кореи, но понимаем, куда они заходят. То есть много других моментов, о которых мы можем говорить, которые показывают о том, что Россия самостоятельно не может. При поддержке союзников, они вышли на этот уровень, который они сейчас показывают. Это максимальный уровень российской армии, российской экономики, который выдает на гора эти мощности, согласно которым Россия может давить на линию фронта, может проводить тактические операции, но деление стратегических замыслов далеко не решающее сейчас для них. Кроме того, Россия сейчас опирается все больше, как мы видим, на набор иностранцев, поскольку внутреннюю общую мобилизацию провести достаточно рискованно", - пояснил эксперт.

Кроме того, он отметил то, что россияне не применяют сейчас массированно ракеты против Украины, не означает, что у них их нет и что их военно-промышленный комплекс не может выпускать ракеты.

"Есть другая ситуация, что огромное количество комплектующих к ракетам, они скупают их за рубежом. Но вот здесь, собственно, покупать за рубежом и покупать, особенно через переставные фирмы или завозить контрабандным путем, это не межгосударственная торговля, это не системность. И очень часто бывает такая у них ситуация, что они приостанавливают производство ракет, потому что нет определенных комплектующих, процесс производства не завершен", - добавил Тимочко.

Союзники России - как Кремль использует КНДР

Как сообщал УНИАН, ранее Тимочко заявил, что РФ перенесла часть военно-промышленного комплекса (ВПК) на территорию Северной Кореи и пытается улучшить качество ракет, ведь первые поставки от КНДР были некачественными и не соответствовали тактическим характеристикам.

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