Украине важнее было бы получить большее количество батарей, а не пусковых установок, отметил Валерий Романенко.

В своем заявлении о передаче Украине 17 Patriot, президент США Дональд Трамп скорее всего имел в виду такое количество пусковых установок, а не отдельных батарей. Такое мнение высказал Валерий Романенко, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации, в эфире на Radio NV.

"Стандартная батарея, которую нам поставляли - это станция управления, радар, генераторная станция, станция связи и четыре пусковые установки. Скорее всего речь шла о четырех батареях. Но все зависит от того, сколько будет наборов систем управления этим комплексом, столько будет и батарей. А батарея может включать и четыре пусковые установки, а может и 10. Станция управления позволяет оперировать десятью пусковыми установками. Но нам лучше было бы получить четыре батареи по четыре пусковые, чем две по 9 и 8 пусковых установок", - сказал Романенко.

Он пояснил, что одна батарея способна прикрывать одну локацию, например, отдельный город или аэродром. Поэтому чем большее количество батарей получит Украина, тем большее количество локаций будет возможность закрыть.

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"Пусковая установка - это средство транспорта и запуска. Сама по себе она не способна поразить вражеские цели. Сколько есть этих мозгов - столько городов или мест в Украине мы могли бы прикрыть. А пусковые - они действительно нужны нам, мы потеряли несколько пусковых установок. Но важнее для нас батареи в комплекте", - добавил Романенко.

Patriot для Украины: что надо знать

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об отправке Украине 17 ЗРК Patriot. По его словам, большинство этих систем будет на поле боя. На уточняющий вопрос о том, получит ли Украина батареи Patriot или конкретно ракеты к ним, американский президент ответил, что речь идет о полном комплекте с батареями.

В том, что США могут передать Украине 17 систем ЗРК Patriot сомневается и военный эксперт Алексей Гетьман. В то же время он отметил, что если речь действительно идет о таком количестве ЗРК, то Украине также должны передать до 500 ракет для них.

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