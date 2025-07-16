Погода испортится уже в ближайшее время.

В Украине на 16 июля срочно объявили повышенный уровень опасности. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, непогода охватит ряд областей уже в ближайшее время.

"В ближайшие три часа с удержанием до конца суток 16 июля в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской и Одесской областях гроза, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Видео дня

Из-за непогоды в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.

Синоптики предупреждают, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушить движение транспорта.

Погода сегодня - прогноз на 16 июля

Сегодня атмосферный фронт, областях обусловит атмосферный фронт, обусловит неустойчивую погоду с колебаниями давления и влажности в западных областях. Днем он распространит свое влияние и на Житомирскую, Винницкую и Киевскую области.

Ожидается переменная облачность. В западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях пройдут кратковременные дожди, местами грозы (на Закарпатье и Прикарпатье местами значительные дожди. На остальной территории будет доминировать погода без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем в западных областях снизится до +21°...+26°, в северных будет +25°...+3°, на остальной территории будет +29°...+34°, а в южной части местами сильная жара +35°...+37°.

Вас также могут заинтересовать новости: