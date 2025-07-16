Украина не может себе позволить сосредотачивать производства в одних местах.

Одной из основных целей российских атак в последнее время является военно-промышленный комплекс Украины. Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире на Радио NV.

"Россияне по достоинству оценили нашу способность самим производить то, в чем нам отказывает Трамп. Они считают, что мы сами способны многое делать. И когда они увидели, что прекращение американской помощи не привело к нашей капитуляции, они начали искать, где мы берем ресурсы. И сейчас системно бьют по нашей оборонной промышленности", - сказал Дикий.

Он отметил, что такие удары России стали серьезным вызовом для Украины, которая должна менять подходы. В частности, отметил Дикий, Украине надо не только улучшать систему ПВО, но и рассредоточивать производство оборонной промышленности.

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"Мы немного расслабились. Мы настолько привыкли, что наше воздушное пространство надежно контролируется, что его прорвать очень сложно, что мы по сравнению с 2022 годом перестали прятаться. Мы позволили себе годами работать в одних и тех же точках. Еще и чуть ли не журналистов туда водить, показывать, как классно мы работаем. А даже там, где не водили журналистов - средства конспирации давно не соблюдаются. Концентрируем в одних и тех же местах кучу производств. Конечно, с производственной точки зрения это удобнее. Но нельзя себе этого позволять", - добавил Дикий.

Кроме того, эксперт отметил, что он "досадно удивлен" результатами атаки РФ в ночь на 16 июля.

"Когда я слышу, что на одну область 28 "Шахедов", на другую около 40. Это не 400, не 700, как было во время последних налетов. Когда идут одновременно сотни "Шахедов" - мы пока не имеем достаточно средств, чтобы столько сбивать. Но когда речь идет о паре десятков, а здесь уже ничего нового нет. И когда я слышу, что Винницкая область сильно пострадала от 28 "Шахедов" - здесь у меня очень серьезные вопросы, кто отвечает за ПВО Винницкой области? Если мы не способны отбить пару десятков "Шахедов", то это уже не про российское превосходство. А о том, что эта область почему-то считала, что ее не заденет", - отметил Дикий.

Атаки РФ: что известно

В ночь на 16 июля российские оккупанты нанесли удары по двум гражданским объектам в Виннице, в результате чего в городе есть попадания в гражданскую инфраструктуру. Кроме того, из-за российской атаки есть также раненые.

Кроме того, вечером 15 июля захватчики атаковали Харьков - за 14 минут враг нанес 16 ударов по городу. По данным местных властей, из-за атаки оккупантов пострадали по меньшей мере три человека.

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