В ближайшие дни в Украине станет больше дождей и немного похолодает.

До конца недели погода в Украине будет нестабильной. Дождей станет больше, а вместе с ними снизится и температура до более комфортной. В конце недели осадки уже покинут территорию нашей страны, а температура повсеместно повысится до +27°...+32°, а на юго-востоке местами будет +37°. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на "Метеопрог".

Погода 17 июля

Ночью в западных областях, а днем на большей части территории Украины пройдут кратковременные дожди и грозы, днем местами возможны шквалы 15 - 20 м/с и град. Сухо будет только в юго-восточных областях. Ветер 7 - 12 м/с. Ночью будет +13...+18 °С, днем температура снизится до +22...+27 °С. На юге Украины будет жарче: ночью +16...+21 °С, днем +28...+33 °С.

Погода 18 июля

В пятницу ночью дожди пройдут в северных областях, днем также возможны осадки в центральных регионах страны и на Слобожанщине. Ветер 7 - 12 м/с, в дневные часы в центральных и южных регионах порывы 15 - 20 м/с. Температура ночью составит +12...+18 °С, днем +21...+26 °С, только в южной половине и Крыму +27...+32 °С.

Видео дня

Погода 19 июля

В субботу в большинстве областей существенных осадков уже не предвидится. Только днем в северо-восточных регионах, а также на Полесье пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ветер стихнет до 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +13...+18 °С, днем по всей стране будет +26...+32 °С.

Погода 20 июля

В конце недели в большинстве областей Украины осадков уже не прогнозируется. Ветер станет еще слабее, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +15...+20 °С, днем +27...+32 °С, в южной части и на Закарпатье разогреет до +32...+37 °С.

В Украину идет сильная жара - прогноз

Синоптик Наталья Диденко также ранее предупреждала о резком скачке температуры в Украине. По ее данным, на этой неделе ожидается временное небольшое похолодание, однако уже после 20 июля вероятен значительный скачок температуры - до +40 градусов и даже немного выше.

Вас также могут заинтересовать новости: