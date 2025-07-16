'Всем хочется чуда': Дикий призвал не преувеличивать ожидания от решений Трампа

Эксперт напомнил, что Трамп за последние годы трижды останавливал помощь Украине.

Украинцам не стоит бурно реагировать на заявления Трампа и соответствующие заявления в иностранных СМИ о якобы его готовности передать Украине ракеты Tomahawk или дать разрешение на удары по Москве.

Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире на Радио NV.

"Намеки из каких-то чужих слов так возбудили украинское общество. Что куча народа начала уже всерьез обсуждать, что наконец Штаты вернулись на сторону добра. Меня поражает это инфантильное желание людей выдавать желаемое за действительное. Нам очень хотелось бы, чтобы прилетел волшебник в голубом вертолете и выгрузил бы из него Tomahawk, желательно еще и ядерку... Да, такая мечта является правильной. Но также правильным для взрослых людей является отличать - где мечты, а где реальность", - сказал Дикий.

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Он добавил, что в реальности Трамп ни разу не оказывал помощи Украине - ни в свою первую каденцию, ни во вторую.

"То, что в первую каденцию он позволил нам купить несколько Javelin - это не о помощи, это о коммерции. А помощь, которую дал Джо Байден, он останавливал уже трижды. Один раз еще когда был кандидатом в президенты - остановил на 7 месяцев без предупреждения. И у нас погибли тысячи бойцов из-за этого. И после этого уже на посту президента он уже дважды остатки помощи от Байдена останавливал", - добавил Дикий.

Кроме того, он отметил, что сначала Трамп обещал закончить войну за 24 часа, потом этот срок увеличили до 100 дней. Поэтому сейчас не стоит рассчитывать, что за 50 дней что-то кардинально изменится.

"Я понимаю, что нам всем очень трудно и хочется какого-то доброго чуда. Возможно оно когда-то и произойдет. Но оно точно не будет отходить от 47 президента США Дональда Трампа. Это не просто об иллюзиях. Это о настолько искажении реальности, почти как у россиян. Трамп, который вдруг перешел на сторону добра, это из той же серии, что Путин за 3 дня берет Киев", - отметил Дикий.

Заявления Трампа: что известно

Накануне журналисты Financial Times сообщили, что Трамп в частном разговоре с Зеленским якобы призвал Украину усилить глубокие удары по РФ. Впрочем уже вскоре американский президент опроверг эту информацию, отметив, что Владимиру Зеленскому "не следует нападать на Москву".

Между тем Associated Press пишет, что Россия планирует использовать 50 дней, как окно возможностей для истощения украинской армии на фронте. Такой "мирный ультиматум" Трампа дает Москве время на продолжение наступления летом, но ситуация на фронте остается напряженной, считают журналисты.

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