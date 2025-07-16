Лучше отдавать предпочтение туалету в хвосте самолета.

В среднем в самолете на 60 пассажиров приходится один туалет, из-за этого посещение уборной во время полета может превратиться в проблему из-за длинных очередей. Учитывая, что туалет недоступен во время взлета и посадки, а также во время турбулентности, выбор правильного времени посещения очень важен. К счастью, бортпроводницы часто готовы поделиться полезными советами.

Так, в комментарии Dailymail одна из стюардесс назвала два периода времени, когда лучше посетить туалет во время длинных рейсов, а также случаи, когда этого следует избегать.

По ее словам, лучше не ходить в туалет после второго приёма пищи, как это обычно делает большинство людей, поскольку это обычно происходит за 60–90 минут до посадки. Это означает риск длинных очередей и вероятность того, что вы вообще не успеете сходить в туалет до того, как снова загорится табло "Пристегните ремни".

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"Как только объявляют о скорой посадке, все бегут в туалет. Они также бегут туда сразу после еды и могут застрять за тележками, убирающими еду, и им трудно вернуться на свои места", говорит она.

Вместо этого Сара рекомендует воспользоваться туалетом "сразу после того, как мы уберём первую порцию еды", так как в это время большинство людей смотрят фильмы на экранах или ложатся спать.

Ещё один её совет — идти прямо перед объявлением о посадке, но для этого нужно следить за схемой полётов на экране.

При этом тренер и консультант по путешествиям Рани Чима посоветовала воспользоваться туалетом перед взлетом и добавила: "Я стараюсь ходить в туалет как можно чаще, прежде чем сесть в самолет".

Рани также сказала, что предпочитает пользоваться туалетом, когда большинство пассажиров спят.

Но её главный совет — идти в туалет в хвостовой части самолета, если не хотите стоять в очереди, потому что люди чаще смотрят прямо на туалет впереди и отслеживают его занятость.

Ранее стюардесса поделилась своетом по выбору одежды в самолет, в частности, объяснила, почему надевать платье - не лучшая идея.

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