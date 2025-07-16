Ультиматум Трампа: Кремль требует 'давления' на Украину относительно переговоров

У Путина внезапно заговорили о том, что необходимо коллективное давление на Киев, чтобы состоялся новый раунд переговоров.

Россия внезапно заговорила о мирных переговорах на фоне ультиматума президента США Дональда Трампа, который требует заключения мирного соглашения в течение 50 дней под давлением сокрушительных санкций, в том числе вторичных.

Как заявил в комментарии российским пропагандистским СМИ пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков, Кремль призывает "все стороны оказывать давление на Украину для того, чтобы новый раунд переговоров с Россией состоялся". Вероятно, речь идет о переговорах в Стамбуле, на которые РФ отправляет делегацию низкого уровня.

Комментируя решение Трампа об отправке оружия Украине за счет Европы, Песков заявил, что о поставках дальнобойных ракет Киеву речь пока не идет.

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"Это бизнес", - добавил он, прокомментировав решение Трампа поставлять оружие Киеву за счет Европы.

50 дней на мир: что означает ультиматум Трампа для России и Украины

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп поставил Кремлю четкий ультиматум - заключить мирное соглашение по Украине в течение 50 дней. Иначе, по его словам, Россия столкнется с беспрецедентными санкциями, в частности в энергетическом секторе. Это сигнал об изменении подхода Трампа, который ранее пытался наладить личные отношения с Путиным и демонстрировал скепсис относительно поддержки Украины.

Новый ультиматум дает Кремлю временное пространство для продолжения военного давления летом. Россия активизировала наступление на востоке Украины, надеясь достичь хотя бы частичных успехов до завершения 50-дневного окна. Но, по оценкам аналитиков, быстрые прорывы маловероятны, учитывая устойчивое сопротивление ВСУ и растущую роль дронов в сдерживании агрессора.

Трамп, со своей стороны, не отвергает Украину. Он согласился на поставку новых систем Patriot, заговорил о санкционном давлении и даже оставил пространство для будущих переговоров. Но его действия остаются непредсказуемыми - политические симпатии Трампа могут меняться, особенно если Путин согласится на краткосрочное прекращение огня и попытается изменить нарратив.

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