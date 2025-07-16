Актеры играют только в театральных постановках.

Известные супруги-актеры Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев назвали причину, по которой уже долгое время не снимаются в кино.

Не секрет, что сейчас они играют только в театре. Однако Наталья отметила, что имея уже опыт в фильмах, ждет масшатабную роль, которую ей пока не предлагают.

"Сейчас предлагают не то, что бы нам понравилось. Конечно, нам бы подходили какие-то масштабные роли. Снимаются какие-то бытовые фильмы, но там мамы. Просто мамы - мне это не очень интересно. И не то, чтобы я ожидаю, я просто живу, нам есть что делать. Мы заполнены театром, друзьями, детьми", - рассказала актриса Леси Вакулюк.

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А вот муж Натальи - Анатолий Хостикоев - добавил, что наслаждается своими ролями в театре и его это сейчас устраивает.

"С кино у меня уже давно нет никаких контактов. Очевидно, это закономерно, потому что я считаю себя актером театра. И те роли, которые я играл в театре и играю до сих пор, я оттуда получаю энергию, и меня это устраивает. Хотя кино, конечно, это очень интересная история. Я пробовался во многие фильмы, в которых я бы с удовольствием сыграл, но не получилось", - отметил актер.

Напомним, ранее известная украинская актриса Наталья Сумская высказалась об ужасе войны.

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