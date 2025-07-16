В большинстве регионов ориентировочная стоимость аренды жилья составляет от 800 до 1 000 грн за сутки.

В июне 2025 года пятерку городов с наибольшим запросом на посуточную аренду квартир составляли города-миллионники. Первое место по количеству откликов на объявления заняла Одесса. Далее следуют Киев, Львов, Днепр и Харьков. Такие данные приводит команда OLX.

"Ключевая тенденция - цены в июне 2025 года "на уровне" с ценами июня 2024 года. В большинстве регионов это ориентировочно от 800 до 1 000 грн за одни сутки. Единственный город с заметным ростом медианной цены - Одесса, имеем +50% в стоимости до 1 500 грн. На втором месте по росту Полтава, +38% до 900 грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по сравнению с прошлогодним показателем, в июне 2025 года количество отзывов существенно снизилось в Полтаве (-60%). В большинстве городов спрос на посуточную аренду уменьшился на 20-40%, а именно:

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Запорожье - 44%;

Киев - 43%; Киев - 43%;

Днепр - 36%;

Харьков - 27%.

В то же время рост количества откликов фиксируется в Одессе (+67%). Другие два города, где тенденция положительная - Тернополь (+39%) и Черкассы (+30%).

Что касается предложения, то лидером по росту также является Одесса (+91%). По состоянию на июнь 2025 года количество объявлений об аренде посуточного жилья в Одессе превышало показатель в Киеве на 41%. На 13% предложение в этом году выше в Запорожье, Черкассах и Житомире. В других городах показатель изменился несущественно: количество уменьшилось или выросло на 20-30 активных объявлений.

"Ожидаемо в сезон летнего отдыха рекордсменом является Одесса, которая занимает первое место по спросу, опередив Киев. Также в начале туристического сезона здесь заметно выросла медианная цена и количество предложений для посуточной аренды (почти вдвое). В других областных центрах цены преимущественно не изменились с прошлого года, за исключением Полтавы, где цена выросла, а спрос - уменьшился", - резюмировали в исследовании.

Рынок аренды жилья - последние новости

Средняя плата за месячную аренду однокомнатной квартиры в июне 2025 года составляла более 7,5 тыс. гривень. По данным Госстата, первое место по стоимости аренды занимает Закарпатская область.

Согласно исследованию DIM.RIA, в июне пользователи еще более активно искали недвижимость в аренду. Заинтересованность наблюдалась абсолютно во всех областях Украины.

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