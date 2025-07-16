Президент США Дональд Трамп наконец-то увидел, что российский диктатор Владимир Путин ему врет. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил изданию Newsmax.
"Президент Трамп осознает, что Путин ему врет. И важно, чтобы президент Трамп увидел это сам - не услышал от кого-то, а увидел собственными глазами", - сказал Зеленский.
По его словам, Трамп убедился, что "Путин просто говорит одно, а потом бомбит", мол, он "не хочет, чтобы война закончилась".
"Есть решение продолжать помогать Украине. Есть понимание того, что для Соединенных Штатов Америки важно, чтобы Украина не проиграла эту войну. А Путин теряет большое количество своих военных, отправляя их на смерть", - подчеркнул президент Украины.
Кроме того, он заявил, что в договоренностях с США о поставках Украине систем противовоздушной обороны удалось достичь прорыва. Зеленский прокомментировал также санкции, которые готовят Соединенные Штаты против России и ее торговых партнеров.
"Аналитики, финансисты в США и в Украине, а также разведка, которая обменивается информацией, понимают: санкционный пакет, который готовит Америка, ударит по доходам Путина, а следовательно, увеличит потенциал мира со стороны Украины, США и Европы. Потому что Путин больше не сможет получать огромные деньги на войну из энергетики, нефти, газа и других ресурсов", - сказал он.
Трамп разочаровался в Путине
Как сообщал ранее УНИАН, недавно Трамп заявил о возможном введении пошлин против России и поставки оружия Украине. Глава Белого дома пообещал ввести вторичные пошлины против РФ и ее партнеров, если в течение 50 дней не будет соглашения по мирному урегулированию в Украине. Также президент США признался, что разочарован Путиным, мол, он рассчитывал, что глава Кремля согласится на прекращение огня, но этого не произошло.
Следствием разочарования в российском диктаторе стало то, что Трамп пообещал немедленно отправить Украине ракеты-перехватчики Patriot. Если в начале июля США приостановили поставку этих ракет в Украину, то после недавних телефонных разговоров с Путиным и Зеленским Трамп изменил свое решение.
Также издание The New York Times писало, что на мнение Трампа о Путине повлияли европейские лидеры, использовав для этого лесть и давление, которые способствовали созданию импульса в вопросе новых санкций против РФ. В частности, издание рассказало, что канцлер Германии Фридрих Мерц похвалил президента США за удар по ядерным объектам Ирана и сказал, что он может сделать нечто подобное в Украине, но, правда, не с помощью бомб, а с помощью нового пакета санкций, направленных на подрыв российской экономики. Эти апелляции якобы стали последним шагом в попытках привлечь Трампа к нанесению сокрушительного удара по экономике РФ за ее нападение на Украину.