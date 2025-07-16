Путин не хочет, чтобы война закончилась, и Трамп теперь это понимает, отметил президент Украины.

Президент США Дональд Трамп наконец-то увидел, что российский диктатор Владимир Путин ему врет. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил изданию Newsmax.

"Президент Трамп осознает, что Путин ему врет. И важно, чтобы президент Трамп увидел это сам - не услышал от кого-то, а увидел собственными глазами", - сказал Зеленский.

По его словам, Трамп убедился, что "Путин просто говорит одно, а потом бомбит", мол, он "не хочет, чтобы война закончилась".

Видео дня

"Есть решение продолжать помогать Украине. Есть понимание того, что для Соединенных Штатов Америки важно, чтобы Украина не проиграла эту войну. А Путин теряет большое количество своих военных, отправляя их на смерть", - подчеркнул президент Украины.

Кроме того, он заявил, что в договоренностях с США о поставках Украине систем противовоздушной обороны удалось достичь прорыва. Зеленский прокомментировал также санкции, которые готовят Соединенные Штаты против России и ее торговых партнеров.

"Аналитики, финансисты в США и в Украине, а также разведка, которая обменивается информацией, понимают: санкционный пакет, который готовит Америка, ударит по доходам Путина, а следовательно, увеличит потенциал мира со стороны Украины, США и Европы. Потому что Путин больше не сможет получать огромные деньги на войну из энергетики, нефти, газа и других ресурсов", - сказал он.

Трамп разочаровался в Путине

Как сообщал ранее УНИАН, недавно Трамп заявил о возможном введении пошлин против России и поставки оружия Украине. Глава Белого дома пообещал ввести вторичные пошлины против РФ и ее партнеров, если в течение 50 дней не будет соглашения по мирному урегулированию в Украине. Также президент США признался, что разочарован Путиным, мол, он рассчитывал, что глава Кремля согласится на прекращение огня, но этого не произошло.

Следствием разочарования в российском диктаторе стало то, что Трамп пообещал немедленно отправить Украине ракеты-перехватчики Patriot. Если в начале июля США приостановили поставку этих ракет в Украину, то после недавних телефонных разговоров с Путиным и Зеленским Трамп изменил свое решение.

Также издание The New York Times писало, что на мнение Трампа о Путине повлияли европейские лидеры, использовав для этого лесть и давление, которые способствовали созданию импульса в вопросе новых санкций против РФ. В частности, издание рассказало, что канцлер Германии Фридрих Мерц похвалил президента США за удар по ядерным объектам Ирана и сказал, что он может сделать нечто подобное в Украине, но, правда, не с помощью бомб, а с помощью нового пакета санкций, направленных на подрыв российской экономики. Эти апелляции якобы стали последним шагом в попытках привлечь Трампа к нанесению сокрушительного удара по экономике РФ за ее нападение на Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: