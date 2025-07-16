Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любое наступательное оружие, которое предоставили США, может заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров. Об этом он сказал в интервью телеканалу Newsmax.
По его словам, это может сработать, даже если такое оружие, в которое входят и ракеты, не будет использовано.
"Президент Трамп и вся Америка и Европа знают, что мы хотим мира и окончания войны. Но россияне понимают только силу. Поэтому нужны только сильные санкции и только сильное оружие. Мы готовы к действиям, к демонстрации силы. Я помню, что до того, как Трамп стал президентом, у нас был мощный пакет мер сдерживания. Я хотел, чтобы Америка продала нам такой пакет. Но этого не произошло. Мы говорили с президентом Трампом об этих вещах. Я бы очень хотел, чтобы мы были сильными. Демонстрация силы заставляет Путина сесть за стол переговоров. Не факт, что нам придется применить эту силу, но если Россия знает о ее существовании, это уже является весомым аргументом для окончания войны", - заверил глава государства.
Политика Трампа относительно войны в Украине
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлин против России и ее партнеров, если в течение 50 дней не будет соглашения по мирному урегулированию в Украине.
"Все очень просто. И они будут составлять 100 процентов (пошлины - УНИАН). Это может быть более простым, но это именно так. Надеюсь, нам не придется этого делать", - отметил американский лидер.
Также Трамп подчеркнул, что США и Европейский Союз достигли договоренности о поставках оружия Украине. Он заверил, что расходы лягут на Европу.
"Мы будем его производить, а они будут за него платить. Наша последняя встреча, состоявшаяся месяц назад, была очень успешной в том смысле, что они согласились на 5 процентов, что составляет более триллиона долларов в год. Так что у них много денег. Это богатые страны", - сказал президент США.
В то же время верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас сделала замечание Трампу из-за его ультиматума Москве. По ее словам, отсрочка в 50 дней является слишком длинной.
"Это очень положительно, что президент Трамп занимает жесткую позицию в отношении России. С другой стороны, 50 дней - это очень долгий срок, учитывая, что они ежедневно убивают мирных жителей", - отметила Каллас.