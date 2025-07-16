По словам главы государства, российский диктатор понимает только силу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любое наступательное оружие, которое предоставили США, может заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров. Об этом он сказал в интервью телеканалу Newsmax.

По его словам, это может сработать, даже если такое оружие, в которое входят и ракеты, не будет использовано.

"Президент Трамп и вся Америка и Европа знают, что мы хотим мира и окончания войны. Но россияне понимают только силу. Поэтому нужны только сильные санкции и только сильное оружие. Мы готовы к действиям, к демонстрации силы. Я помню, что до того, как Трамп стал президентом, у нас был мощный пакет мер сдерживания. Я хотел, чтобы Америка продала нам такой пакет. Но этого не произошло. Мы говорили с президентом Трампом об этих вещах. Я бы очень хотел, чтобы мы были сильными. Демонстрация силы заставляет Путина сесть за стол переговоров. Не факт, что нам придется применить эту силу, но если Россия знает о ее существовании, это уже является весомым аргументом для окончания войны", - заверил глава государства.

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Политика Трампа относительно войны в Украине

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлин против России и ее партнеров, если в течение 50 дней не будет соглашения по мирному урегулированию в Украине.

"Все очень просто. И они будут составлять 100 процентов (пошлины - УНИАН). Это может быть более простым, но это именно так. Надеюсь, нам не придется этого делать", - отметил американский лидер.

Также Трамп подчеркнул, что США и Европейский Союз достигли договоренности о поставках оружия Украине. Он заверил, что расходы лягут на Европу.

"Мы будем его производить, а они будут за него платить. Наша последняя встреча, состоявшаяся месяц назад, была очень успешной в том смысле, что они согласились на 5 процентов, что составляет более триллиона долларов в год. Так что у них много денег. Это богатые страны", - сказал президент США.

В то же время верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас сделала замечание Трампу из-за его ультиматума Москве. По ее словам, отсрочка в 50 дней является слишком длинной.

"Это очень положительно, что президент Трамп занимает жесткую позицию в отношении России. С другой стороны, 50 дней - это очень долгий срок, учитывая, что они ежедневно убивают мирных жителей", - отметила Каллас.

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