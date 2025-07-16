Некоторые эксперты считают, что рост цен на "черное золото" является временным.

Цены на нефть выросли в начале торговой сессии среды после падения накануне. Это произошло на фоне ожидания устойчивого спроса в двух крупнейших мировых потребителях нефти - США и Китае, сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 13 центов, до 68,84 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI подскочили на 25 центов, до 66,77 доллара.

Издание отмечает, что крупнейшие производители нефти надеются, что дела у мировой экономики пойдут лучше, в то время как экономика Китая, как свидетельствует статистика, стабильно растет. Кроме того, цены вверх тянет увеличение количества путешествий летом в Северном полушарии.

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"Сильный сезонный спрос в настоящее время обеспечивает восходящий импульс для цен на нефть, поскольку летние путешествия и промышленная активность достигают пика", - отмечают аналитики LSEG в записке.

Эксперты добавляют, что рост цен сдерживает опасения перед высокими пошлинами США против торговых партнеров. Однако некоторые аналитики считают, что рост цен временный.

По словам старшего рыночного аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевы, рост цен - это следствие коррекции, а не изменения фундаментальных факторов.

"Инвесторам следует следить за ожиданиями относительно процентных ставок в США, поскольку постоянное стремление Трампа к повышению пошлин может привести к инфляции и снизить спрос на топливо в среднесрочной перспективе", - добавила она.

Сачдева отметила, что прогнозы ОПЕК по спросу на нефть остаются оптимистичными. По ее словам, картель в своем июльском отчете прогнозирует, что мировая экономика будет развиваться лучше во втором полугодии, что повысит перспективы роста спроса на "черное золото".

Однако, по ее мнению, перспективы роста мировой экономики и, соответственно, увеличения спроса на нефть не определены.

"Технические показатели могут принести краткосрочное облегчение, но в целом рынку не хватает импульса", - добавил Сачдева.

Цены на нефть - последние новости

Накануне цены на нефть упали из-за отказа президента США Дональда Трампа немедленно ввести антироссийские санкции.

Зато поставки нефти из России резко подскочили. По данным СМИ, объем поставок из портов Балтийского моря достиг максимума за почти 10 месяцев.

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