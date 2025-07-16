Решение Минкульта страны прекратить сотрудничество с российскими артистами связано с обострением дипломатической напряженности.

Организаторы популярного азербайджанского фестиваля Dream Fest 2025 убрали из программы всех российских артистов и заменили на своих, россияне жалуются, пишет NEXTA Live.

В частности, должны были выступить "Руки вверх", Клава Кока, Егор Крид, Ани Лорак, Алсу, Стас Пьеха и многие другие. Но поскольку Министерство культуры Азербайджана отменило все мероприятия, связанные с Россией, из программы фестиваля убрали даже ведущих - Регину Тодоренко и Милоша Биковича.

Российские пропагандисты пишут, что россияне в истерике массово сдают билеты, отказываясь ехать на шоу.

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Масштабный музыкальный фестиваль Dream Fest 2025 пройдет с 23 по 26 июля в столице Азербайджана - Баку.

Стоит отметить, что решение Министерства культуры Азербайджана прекратить сотрудничество с российскими артистами связано с обострением дипломатической напряженности между странами. Поводом для этого стал масштабный рейд, проведенный 27 июня в Екатеринбурге силами МВД, ФСБ и Росгвардии. Операция проходила в рамках уголовного расследования, касающегося убийств, совершённых в 2001, 2010 и 2011 годах. Правоохранители обыскали более десяти адресов, в ходе чего были задержаны свыше 50 граждан Азербайджана. В результате спецоперации погибли братья Зияддин и Гусейн Сафаровы, еще несколько человек получили тяжелые ранения.

В ответ на такие действия Россия была обвинена в агрессии, а азербайджанские власти приостановили все культурные инициативы, связанные с РФ, и отказались от межпарламентского взаимодействия.

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