Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 16 июля, снизился на 3 копейки и составляет 42,02 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,55 гривни за доллар.
Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 14 копеек и составляет 49,14 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,43 гривни за евро.
Курс валют в обменниках на сегодня
В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,73 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,65 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,10 грн/евро, а курс продажи - 48,81 грн/евро.
Курс биткоина к доллару
Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды, 16 июля, составляет 118 198 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 975 372 грн.
Курс валют в Украине - последние новости
Нацбанк установил на 16 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,82 гривни за доллар, то есть украинская валюта укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,80 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 10 копеек.