Бывший министр иностранных дел Украины не исключил, что Трамп играет в свою игру.

Президент США Дональд Трамп до сих пор не хочет поражения России, потому что живет в иллюзии будущего партнерства. Именно поэтому он выбрал новую тактику и пригрозил России введением санкций через 50 дней, убежден бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

В интервью Obozrevatel бывший политик вспомнил, что еще в начале июля президент России Владимир Путин в телефонном разговоре заявил Трампу о планах наступления в течение 60 дней.

"А теперь Трамп публично отвечает: "Хорошо, у тебя есть 50 дней, чтобы прийти в себя. Чтобы договориться. Потому что если ты дальше продолжишь - тогда "Томагавки" полетят тебе на голову", - сказал Огрызко.

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По его мнению, заявление Трампа может быть игрой, формой публичного предупреждения или своеобразным ультиматумом.

"Поэтому да, я согласен: Трамп не хочет тотального поражения России", - заявил бывший дипломат.

Огрызко считает, что Трамп еще не понял, что с Россией никакого партнерства быть не может. Он еще надеется, что с кем-то в Кремле это еще возможно сделать.

"Сейчас он выбрал тактику: не рвать окончательно, не сжигать все мосты. Оставить поле для маневра. А дальше, мол, посмотрим, что из этого получится", - высказал свое мнение бывший чиновник.

Он не исключает, что сегодня Трамп может говорить одно, завтра - другое, а послезавтра - третье.

"Но если, скажем, уже есть договоренность между США и НАТО, что НАТО покупает американское вооружение для Украины - это уже практический шаг", - отметил Огрызко.

В таком случае, считает экс-политик, если контракты уже подписаны с американским бизнесом и профинансированы, тогда изменить это уже невозможно.

"В таком случае, мы свое вооружение получим - независимо от того, что скажет или не скажет Трамп", - высказал мнение эксперт.

Он признал, что из Германии, Франции, Британии поставки дальнобойных ракет пока немного приторможены, но это не значит, что не идут, например, на эту тему переговоры в непубличном режиме.

"Если все это сойдется в одной точке - наши возможности существенно возрастут. А вот предсказать непредсказуемого Трампа, как вы понимаете, - дело бесполезное", - отметил Огрызко.

План Трампа по поддержке Украины

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп предложил странам НАТО покупать у США оружие, чтобы заменить свое, которое они решат передать Украине. Также он заявил, что через 50 дней, если Россия не согласится на прекращение огня, США введут 100% пошлины не только против РФ, но и ее партнеров. При этом, глава Белого дома выразил надежду, что США не придется этого делать.

Также мы писали, что в Италии, якобы, отказались от плана Трампа по покупке оружия, поскольку не имеют денег в бюджете на такие расходы. При этом, в Минобороны страны объяснили, что их отказ не является попыткой дистанцироваться от США или отказаться от поддержки Украины. В Италии советуют искать другие способы "угодить Трампу".

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