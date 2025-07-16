Нежная герань зацветет пышнее, если подкармливать её одним препаратом.

Нежная герань, так же известная как пеларгония - популярный цветок в горшках и клумбах. Чтобы растение цвело почти круглый год и имело крепкий иммунитет, цветоводы рекомендуют вносить подкормки с весны по осень. Это могут быть как химические препараты, так и органика.

Мы публикуем рекомендации специалистов относительно того, чем подкормить герань в домашних условиях. А также разобрались в тонкостях внесения средств, чтобы не навредить клумбе.

Чем подкормить герань для пышного цветения

Советами по уходу за пеларгониями поделились эксперты-цветоводы с большим опытом Отем Янус, Анна Олер и Тони О`Нил для издания Homes&Gardens.

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По словам профессионалов, лучшим универсальным удобрением гераней считаются NPK-препараты "10-10-10" или "20-20-20". В Украине они выпускаются под разными торговыми названиями, но имеют одинаковый состав с равным содержанием азота, фосфора и калия. В период активного цветения можно перейти на средство "15-30-15" с повышенным содержанием фосфора.

Эти водорастворимые препараты нужно приготовить по инструкции и поливать растения в горшках под корень раз в две-четыре недели (в зависимости от бедности грунта) весной и летом, и раз в месяц осенью. На зиму процедуру прекращают. Не попадайте жидкостью на листья, иначе будут ожоги. Пеларгонии, которые растут в открытом грунте, подкармливают реже - раз в четыре-шесть недель.

Процедуру проводят сразу после обычного полива, и только утром или вечером. Дневная подкормка не так эффективна, поскольку быстро испаряется на жаре.

Если вы используете подкормку в гранулах, то равномерно распределите по кругу вокруг герани, не прикасаясь реактивом к стеблям и листьям.

Если вам интересно, чем подкормить герань из органики, то эксперты предлагают два варианта - кровяную муку и компостный чай (растворенный в воде компост).

Если листья пожелтели или обгорели на краях, а цветки уменьшились в размерах, то вы перекормили герань. В таком случае эксперты рекомендуют промыть горшок, чтобы вода начала вытекать со дна, а на клумбе обильно смочить почву из шланга. В дальнейшем вносите подкормки реже.

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